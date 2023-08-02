Фернандо Алонсо: «Я не задерживал Хэмилтона в Венгрии-2007 – мне поставили старые шины. «Макларен» подал протест против себя, штраф выписали по статье, которая не существовала»

Теги Гран-при Венгрии Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Астон Мартин Авто

Фернандо Алонсо считает, что блокировку Льюиса Хэмилтона в 2007-м воспринимают неверно.

Напарники по «Макларену», сражавшиеся за титул, оказались в центре скандала на Гран-при Венгрии. Алонсо задержал Хэмилтона, ныне представляющего «Мерседес», на пит-лейн, в результате чего Льюис не успел проехать заключительный быстрый круг. Фернандо вовремя начал свой круг и показал лучшее время – как утверждает сегодня, на старых покрышках. После сессии испанец получил штраф в виде потери пяти позиций.

«Безусловно, обсуждение различных эпизодов может приводить к недопониманию. К примеру, 2007-й, инцидент в Венгрии. Никто не слушал мою версию – правду, факты.

Я сказал, что никого не задерживал. Мне просто поставили старые шины в квалификации. Есть расшифровка радио и решение стюардов, где написано, что мне выписали штраф по статье, которая не существовала. Они могли бы просто наказать, но пояснили, что никакой статьи нет. И тому подобное.

Моя команда подала протест против себя – такое случилось впервые в истории нашего спорта. Есть все эти вещи, и когда не видишь фактов, трудно прояснить недопонимание», – объяснил двукратный чемпион «Формулы-1», выступающий за «Астон Мартин».

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