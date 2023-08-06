Индикар. Кирквуд выиграл Гран-при Нэшвилла, Маклоклин – 2-й, Палоу – 3-й

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Пилот «Андретти» Кайл Кирквуд выиграл Гран-при Нэшвилла «Индикара».

Победа стала для Кирквуда второй в сезоне и в карьере. Кайл опередил обладателя поул-позиции Скотта Маклоклина («Пенске») и лидера сезона Алекса Палоу («Чип Гэнасси»).

Подиум Палоу позволил ему нарастить преимущество над гонщиком «Пенске» Джозефом Ньюгарденом и своим напарником Скоттом Диксоном, которые финишировали на четвертой и пятой позиции. Алексу пришлось экономить топливо из-за рискованной стратегии, предполагающие появление желтых флагов, и расчет оправдался.

За десять кругов до финиша машину разбил Линус Лундквист («Мейер Шанк Рейсинг»), проводивший свою первую гонку в «Индикаре», а за пять кругов до конца заезд остановили красными флагами после аварии Феликса Розенвиста («Эрроу Макларен»), Агустина Канапино («Хункос Холлингер Рейсинг») и Бенджамина Педерсена («Фойт»).

Шестым финишировал Ромен Грожан из «Андретти», седьмым – еще один экс-пилот «Формулы-1» Маркус Эрикссон («Чип Гэнасси»).

Отрыв Палоу в личном зачете вырос до 84 баллов. Чемпион сезона-2021 заработал 513 очков, Ньюгарден – 429, Диксон – 387, Маклоклин – 371, Эрикссон – 357.

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