WRC. Эванс выиграл Ралли Финляндии, лидер сезона Рованпера сошел

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Пилот «Тойоты» Элфин Эванс одержал победу по итогам Ралли Финляндии.

Британец, занимающий второе место в чемпионате, выиграл второй этап в нынешнем сезоне и седьмой в карьере.

Второе место завоевал гонщик «Хендэ» Тьерри Невилль, третьим стал напарник Эванса Такамото Кацута.

Эванс набрал максимально возможные 30 очков и более чем вдвое сократил отставание от действующего чемпиона Калле Рованперы («Тойота»), который перевернулся и сошел в пятницу. За четыре этапа до финиша сезона на счету Рованперы 170 очков, Эванс набрал 145, Невилль – 134, Отт Тянак за рулем «Форда» – 104. Топ-5 замыкает легендарный Себастьян Ожье, участвующий в избранных гонках за «Тойоту» (98 баллов).

Кто быстрее – болид «Ф-1», электрокар на 1914 л.с. или рекордный гиперкар на 1000 л.с. с вентилятором под днищем? Есть ответ!

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