Hugo Boss – главный претендент на права на название «Альфа Таури» (RacingNews365)

Модная компания Hugo Boss является фаворитом на то, чтобы получить права на название «Альфа Таури».

В «Ред Булл» сообщали, что с сезона-2024 «сестринская» команда будет выступать под новым названием.

Hugo Boss ведет переговоры с «Ред Булл» по поводу титульного спонсорства «Альфа Таури», сообщают RacingNews365 и Formula.hu со ссылкой на «многочисленные» источники.

Исполнительный директор Hugo Boss Дэниел Гридер выражал желание расширить компанию за счет присоединения различных брендов. Фирма «Альфа Таури», принадлежащая « » и также производящая одежду, стала бы «идеальным» дополнением к портфолио, отмечают источники.

Неясно, под каким названием будет выступать команда из Фаэнцы, если сделка состоится. Различные маркетинговые стратегии модного дома подразумевают использование таких наименований как Hugo, Boss и Boss Orange.

Hugo Boss в настоящий момент является спонсором « ». Представитель фирмы сообщил, что она является и продолжит являться официальном модным партнером «Астон Мартин», однако отказался отвечать на вопросы о потенциальном приобретении бренда «Альфа Таури» или партнерстве с командой «Альфа Таури».

Еще одним претендентом на права на название коллектива «Ф-1» является нынешний спонсор – польская нефтеперерабатывающая компания Orlen. Утверждается, что «Ред Булл» пока ведет переговоры лишь с Hugo Boss и Orlen.

Решение ожидается в сентябре. Третьим вариантом является передача прав и Hugo Boss, и Orlen, хотя источники считают такое развитие событий маловероятным.

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