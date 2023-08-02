Джо Сейвард о контракте Леклера с «Феррари» до 2029-го: «Пока ничего не высечено в камне, можно с уверенностью предположить»

Джо Сейвард поделился последними последними слухами о Шарле Леклере и других пилотах.

Британский журналист полагает, что Леклер еще не заключил новый контракт с «Феррари», о котором писала итальянская пресса.

«Большой вопрос на рынке пилотов «Формулы-1» заключается в том, продолжит ли гоняться . Очевидно, таковы намерения, однако неясно, насколько долгосрочной будет новая сделка. « » необходимо это знать в свете планов на будущее. Если Льюис завершит карьеру в 2025-м (к примеру), команде нужно выходить на рынок сейчас.

В списке топ-команд на будущее несколько имен: , и Алекса Албона упоминали как потенциальных новобранцев. Будет поразительно, если за не станут пристально следить.

«Ред Булл», похоже, считает, что оставить Серхио Переса до конца его контракта в следующем году – неплохая идея, учитывая, что Макс Ферстаппен в данный момент в одиночку выигрывает личный и командный титулы. Макс заработал 314 очков и значительно опережает «Мерседес» со 247 баллами обоих пилотов. Такое доминирование беспрецедентно для «Ф-1» и вряд ли продлится долго, однако «Ред Булл» всегда может совершить перестановку в следующем сезоне, если Перес будет выступать недостаточно хорошо.

Много слухов касаются Леклера, в том числе звучало предположение о том, что он подписал новую сделку с «Феррари» по схеме «2+3» на сезоны-2025 и 2026 и с опцией продления на 2027-2029 годы. В свои 25 лет Шарль все еще достаточно молод для того, чтобы довериться «Феррари» вплоть до 32, но такой контракт позволил бы ему посмотреть, как «Феррари» справится после изменения регламента в 2026-м. Деньги всегда являются проблемой, но у Шарля на счету их много, так что это не первостепенная тема.

В наши дни о таких новостях часто объявляют сразу же, поскольку нет никаких причин утаивать. Поэтому можно с уверенностью предположить, что пока ничего не высечено в камне», – написал в своем блоге Сейвард.

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