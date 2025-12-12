  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Питер Уиндзор: «Не вижу ни одного аспекта, где Ферстаппен не лучший в мире»
30

Питер Уиндзор: «Не вижу ни одного аспекта, где Ферстаппен не лучший в мире»

Уиндзор заявил, Ферстаппен превосходит всех гонщиков по любым параметрам.

Журналист и бывший менеджер команд «Формулы-1» Питер Уиндзор порассуждал о том, почему считает пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена лучшим на планете Земля.

«Первое – он постоянно становится лучше, он очень критично относится к себе. Второе – он не позволил Максу-бренду затмить Макса-гонщика, а это не так-то просто в этом мире Netflix, в котором мы живем. И третье, он управляет гоночным болидом на сухой, влажной и мокрой трассе лучше, чем кто-либо еще на планете Земля.

На мой взгляд, он в совершенстве владеет этим искусством – это касается гармонии его действий за рулем относительно динамических нагрузок, его мастерства и понимания, как работать с машиной на всей гоночной дистанции. Скажем так, он лучше работает с шинами, чем любой другой гонщик в 2025 году – полагаю, и дальше тоже.

Что еще? У него невероятная физическая готовность. Можно сказать, у него очень незамутненный разум, и это позволяет ему думать о гонках так, как он делал это в картинге. Кроме того, он способен управлять болидом настолько естественно, что может использовать мозг для того, чтобы думать о других вещах – он тоже делает это лучше, чем любой другой гонщик на решетке.

Не вижу ни одной области, где он не лучший.

Возможно, он никогда не повторит путь Михаэля Шумахера или Джеки Стюарта в том смысле, что не покинет «Ред Булл» и не начнет все заново с чистого листа – в «Феррари» или в другой команде «Формулы-1». Но, опять же, насколько это важно в наши дни? Сейчас это куда менее реализуемо из-за всех этих долгосрочных контрактов.

Так что не вижу ни одного аспекта, где Макс не лучший в мире прямо сейчас», – заявил эксперт.

Питер Уиндзор допустил отказ от присуждения титула в «Ф-1»: «Чемпионом редко становится лучший пилот. Стролл мог бы обыграть Норриса под дождем»

Ферстаппен пропустит церемонию награждения ФИА из-за болезни (De Telegraaf)

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: ютуб-канал Cameron Cc:
logoМакс Ферстаппен
logoРед Булл
Джеки Стюарт
logoФормула-1
Питер Уиндзор
logoМихаэль Шумахер
logoФеррари
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Том Коронель: «Уход Гельмута Марко запустил процесс ухода из «Ред Булл» и Макса Ферстаппена»
вчера, 18:31
«Точно не буду заниматься этим в «Ф-1». Макс Ферстаппен не видит себя руководителем команды
вчера, 17:56
Джонни Херберт: «Главным разочарованием сезона-2025 я бы назвал «Феррари»
вчера, 17:09
«Любой, кто сомневается во мне, не смотрел гонки последние 24 года». Фернандо Алонсо не планирует завершать карьеру
вчера, 15:58
«Для нас стакан всегда наполовину пуст». Вольфф не считает «Мерседес» фаворитом сезона-2026
вчера, 15:33
Гюнтер Штайнер: «Норрис доказал мне и остальным, что для победы в чемпионате не обязательно быть агрессивным гонщиком»
вчера, 14:28
Лоран Мекьес: «С радостью бы остался в «Феррари», но мне предложили должность руководителя «Рейсинг Буллз» – такую возможность я не мог упустить»
вчера, 13:56
Экс-пилот «Ф-1» Зурер: «Норрис – хороший чемпион для «Ф-1». И мы все рады тому, что титул выиграл кто-то новый»
вчера, 13:20
Джонни Херберт: «Пиастри вполне может задуматься об уходе из «Макларена»
вчера, 12:17
Шарль Леклер: «Уже обдумывал возможность выступить в Ле-Мане. Но я хочу все сделать правильно и постараться победить»
вчера, 11:56
Ко всем новостям
Последние новости
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10