Питер Уиндзор: «Не вижу ни одного аспекта, где Ферстаппен не лучший в мире»

Уиндзор заявил, Ферстаппен превосходит всех гонщиков по любым параметрам.

Журналист и бывший менеджер команд «Формулы-1» Питер Уиндзор порассуждал о том, почему считает пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена лучшим на планете Земля.

«Первое – он постоянно становится лучше, он очень критично относится к себе. Второе – он не позволил Максу-бренду затмить Макса-гонщика, а это не так-то просто в этом мире Netflix, в котором мы живем. И третье, он управляет гоночным болидом на сухой, влажной и мокрой трассе лучше, чем кто-либо еще на планете Земля.

На мой взгляд, он в совершенстве владеет этим искусством – это касается гармонии его действий за рулем относительно динамических нагрузок, его мастерства и понимания, как работать с машиной на всей гоночной дистанции. Скажем так, он лучше работает с шинами, чем любой другой гонщик в 2025 году – полагаю, и дальше тоже.

Что еще? У него невероятная физическая готовность. Можно сказать, у него очень незамутненный разум, и это позволяет ему думать о гонках так, как он делал это в картинге. Кроме того, он способен управлять болидом настолько естественно, что может использовать мозг для того, чтобы думать о других вещах – он тоже делает это лучше, чем любой другой гонщик на решетке.

Не вижу ни одной области, где он не лучший.

Возможно, он никогда не повторит путь Михаэля Шумахера или Джеки Стюарта в том смысле, что не покинет «Ред Булл » и не начнет все заново с чистого листа – в «Феррари » или в другой команде «Формулы-1». Но, опять же, насколько это важно в наши дни? Сейчас это куда менее реализуемо из-за всех этих долгосрочных контрактов.

Так что не вижу ни одного аспекта, где Макс не лучший в мире прямо сейчас», – заявил эксперт.

Питер Уиндзор допустил отказ от присуждения титула в «Ф-1»: «Чемпионом редко становится лучший пилот. Стролл мог бы обыграть Норриса под дождем»

Ферстаппен пропустит церемонию награждения ФИА из-за болезни (De Telegraaf)