15

Макс Ферстаппен о прогрессе «Ред Булл»: «Некоторым командам нужно 20 лет на такое»

Ферстаппен сравнил «Ред Булл» с другими коллективами на фоне прогресса «быков».

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен обратился к сотрудникам после завершения сезона-2025 и отметил успехи команды после невзрачного начала года.

Нидерландец, четырежды становившийся чемпионом, занял второе место, проиграв два очка Ландо Норрису из «Макларена».

«Каждый специалист важен для такого успеха. Особенно в подобном сезоне, когда мы пережили трудные времена. Мы оставались едины, и это сработало.

Да, знаю, когда проигрываешь всего два очка, это отстой, но в то же время мы можем невероятно гордиться тем, как преодолели тяжелый период и снова начали побеждать в том же сезоне.

Может, какие-то команды способны на такое на следующий год, или им нужно два сезона – или 20! Знаете, некоторым.

Это невероятно впечатляет, и я очень горжусь быть частью команды. Правда, для меня она как вторая семья», – признался Макс.

Шарль Леклер: «Команда предельно мотивирована в преддверии следующего сезона. Ситуация для «Феррари» – сейчас или никогда»

Ферстаппен пропустит церемонию награждения ФИА из-за болезни (De Telegraaf)

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport Week
