«Хонда» опубликовала звук мотора 2026 года для «Астон Мартин»

«Хонда» выложила ролик со звуком силовой установки 2026 года.

Со следующего сезона «Формула-1» переходит на новый моторный регламент с увеличенной долей гибридной составляющей.

Японская компания завершила сотрудничество с «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз». «Хонда» поставляла двигатели коллективу из Фаэнцы (тогда – «Торо Россо») с 2018 года, а главной команде «быков» – с 2019-го.

С 2026 года фирма начнет работать с «Астон Мартин», «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз» переходят на силовые установки «Ред Булл»-«Форд».

Опубликовал: Михаил Ширяев
