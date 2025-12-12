«Хонда» опубликовала звук мотора 2026 года для «Астон Мартин»

«Хонда» выложила ролик со звуком силовой установки 2026 года.

Со следующего сезона «Формула-1 » переходит на новый моторный регламент с увеличенной долей гибридной составляющей.

Японская компания завершила сотрудничество с «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз ». «Хонда» поставляла двигатели коллективу из Фаэнцы (тогда – «Торо Россо») с 2018 года, а главной команде «быков» – с 2019-го.

С 2026 года фирма начнет работать с «Астон Мартин », «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз» переходят на силовые установки «Ред Булл»-«Форд».

Видео: соцсети «Хонды»