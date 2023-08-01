Мартин Брандл: «Казалось, что Ферстаппен и Перес на разных машинах – даю шанс конспирологам»

Теги Гран-при Бельгии Ред Булл Пирелли Мартин Брандл Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Мартин Брандл поделился мыслями о доминировании Макса Ферстаппена над Серхио Пересом.

Ферстаппен начал Гран-при Бельгии шестым, что не помешало ему выиграть гонку с существенным отрывом от напарника по «Ред Булл», который стартовал вторым. Отставание Серхио от Макса в чемпионате выросло до 125 очков.

«Перес в другом «Ред Булл» оказался в 22 секундах позади – так Ферстаппен управляется со своим стремительным болидом.

Когда Макс догнал Серхио, казалось, что он на другой машине (даю шанс конспирологам). Ему удалось сохранять скорость в поворотах, продолжая заботиться о состоянии шин «Пирелли». Исходя из своего опыта могу сказать, что обучиться и достичь такого уровня движений, чувства болида и тонкости очень тяжело», – написал эксперт Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1».

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9 комментариев

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Ser Gradov
Ответ Forever and Ever
Ну так болид Чеко сразу резко испортился после того как он заявил о чемпионских амбициях и выступал на равных с Тапком. Та же история и с Веббером случилась, когда он после битвы за титул резко разучился ездить. Тут Брандл озвучил то, что и так все знают. В РБ нет двух равных болидов.
Ну да, ну да. Это из мостика заставляли болид Переса выезжать за пределы трассы и улетать в гравий. А в гонках потом все чинили обратно.
Просто гонки надо смотреть глазами, а не тем, на чем вы сидите. Почему Ферстапен быстрее Переса было прекрасно видно из онборда Ферстапена, когда он сидел на хвосте у Переса. Пока Макс атакует порабрики и выбирает оптимальную траекторию, Чеко за метр объезжает поребрики и тем на каждом повороте теряет время
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mkryuchckov10@gmail.com
Ответ Forever and Ever
Ну так болид Чеко сразу резко испортился после того как он заявил о чемпионских амбициях и выступал на равных с Тапком. Та же история и с Веббером случилась, когда он после битвы за титул резко разучился ездить. Тут Брандл озвучил то, что и так все знают. В РБ нет двух равных болидов.
То есть ты думаешь, что профессиональный пилот не заметил бы изменений в поведении болида, особенно после сравнения с телеметрией напарника и молчал бы об этом.
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alex1382
Ответ mkryuchckov10@gmail.com
То есть ты думаешь, что профессиональный пилот не заметил бы изменений в поведении болида, особенно после сравнения с телеметрией напарника и молчал бы об этом.
не мешай этим дубам верить в чудеса
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Paninaro
Вроде бы слова Култхарда:
В команде всегда есть приоритет: одна машина лучше, у неё лучшая стратегия, лучшие инженеры, лучшие настройки, лучшая тактика, лучшие механики, лучшая поддержка команды.
+4
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Максим Макеев
Если машины разные то тогда загадка в каком месте
Внешне повозки отличий не имеют
Значит должно быть что то «There’s something inside you
It’s hard to explain» из Драйва
+3
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Forever and Ever
Ответ mkryuchckov10@gmail.com
То есть ты думаешь, что профессиональный пилот не заметил бы изменений в поведении болида, особенно после сравнения с телеметрией напарника и молчал бы об этом.
Ну ты же веришь, что профессиональный пилот резко разучился ездить и то ли 5 то ли 6 гонок подряд на самовозе из первой части квалы выйти не мог.

Не то, что думаю, уверен. И да, если бы и догадывался, молчал бы. Никто в Ф1 не выносит сор из избы, на этом карьера Чеко не только в РБ, а в Ф1 - будет закончена в тот же день навсегда, тем более доказать он ничего не сможет.

Да и собственно особо придумывать ничего не надо, метод уже опробован много раз. Надо просто делать удобно одному пилоту - и неудобно другому. До банальности все просто.
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seryas
Ответ Forever and Ever
Ну так болид Чеко сразу резко испортился после того как он заявил о чемпионских амбициях и выступал на равных с Тапком. Та же история и с Веббером случилась, когда он после битвы за титул резко разучился ездить. Тут Брандл озвучил то, что и так все знают. В РБ нет двух равных болидов.
А что изменилось-то? В 21-м Серхио ездил точно так же. Или вы думаете в тот год ему тоже машину другую подсовывали?
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Forever and Ever
Ответ Ser Gradov
Ну да, ну да. Это из мостика заставляли болид Переса выезжать за пределы трассы и улетать в гравий. А в гонках потом все чинили обратно. Просто гонки надо смотреть глазами, а не тем, на чем вы сидите. Почему Ферстапен быстрее Переса было прекрасно видно из онборда Ферстапена, когда он сидел на хвосте у Переса. Пока Макс атакует порабрики и выбирает оптимальную траекторию, Чеко за метр объезжает поребрики и тем на каждом повороте теряет время
Ну Чеко сам начал косячит когда не понимал, что он из штанов лезет вон, а результаты вообще радикально различаются. Отсюда и косяки полезли, все логично. Так то он конечно медленнее чем Макс, и это всем понятно, но в РБ явно перестраховались и решили подрезать Чеко крылья. Первый раз что ли такое. Но да, гномики и дальше будут верить, что мол вот вчера ездил одной-двух сотых, а потом гонщик с опытом в 12 лет в Ф1 взял и хуже Вильямсов с Албоном поехал, ага.
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