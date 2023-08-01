Мартин Брандл: «Казалось, что Ферстаппен и Перес на разных машинах – даю шанс конспирологам»

Мартин Брандл поделился мыслями о доминировании Макса Ферстаппена над Серхио Пересом.

Ферстаппен начал шестым, что не помешало ему выиграть гонку с существенным отрывом от напарника по «Ред Булл», который стартовал вторым. Отставание Серхио от Макса в чемпионате выросло до 125 очков.

«Перес в другом «Ред Булл» оказался в 22 секундах позади – так Ферстаппен управляется со своим стремительным болидом.

Когда Макс догнал Серхио, казалось, что он на другой машине (даю шанс конспирологам). Ему удалось сохранять скорость в поворотах, продолжая заботиться о состоянии шин « ». Исходя из своего опыта могу сказать, что обучиться и достичь такого уровня движений, чувства болида и тонкости очень тяжело», – написал эксперт Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1».

Серхио Перес: «Я ничего не мог сделать в борьбе с Ферстаппеном»

Голос, осаживающий Ферстаппена по радио – Джейсон Стэйтем «Ред Булл». Выбран Феттелем, натаскивал Квята