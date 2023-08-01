Мартин Брандл: «Казалось, что Ферстаппен и Перес на разных машинах – даю шанс конспирологам»
Мартин Брандл поделился мыслями о доминировании Макса Ферстаппена над Серхио Пересом.
Ферстаппен начал Гран-при Бельгии шестым, что не помешало ему выиграть гонку с существенным отрывом от напарника по «Ред Булл», который стартовал вторым. Отставание Серхио от Макса в чемпионате выросло до 125 очков.
«Перес в другом «Ред Булл» оказался в 22 секундах позади – так Ферстаппен управляется со своим стремительным болидом.
Когда Макс догнал Серхио, казалось, что он на другой машине (даю шанс конспирологам). Ему удалось сохранять скорость в поворотах, продолжая заботиться о состоянии шин «Пирелли». Исходя из своего опыта могу сказать, что обучиться и достичь такого уровня движений, чувства болида и тонкости очень тяжело», – написал эксперт Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1».
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Просто гонки надо смотреть глазами, а не тем, на чем вы сидите. Почему Ферстапен быстрее Переса было прекрасно видно из онборда Ферстапена, когда он сидел на хвосте у Переса. Пока Макс атакует порабрики и выбирает оптимальную траекторию, Чеко за метр объезжает поребрики и тем на каждом повороте теряет время
В команде всегда есть приоритет: одна машина лучше, у неё лучшая стратегия, лучшие инженеры, лучшие настройки, лучшая тактика, лучшие механики, лучшая поддержка команды.
Внешне повозки отличий не имеют
Значит должно быть что то «There’s something inside you
It’s hard to explain» из Драйва
Не то, что думаю, уверен. И да, если бы и догадывался, молчал бы. Никто в Ф1 не выносит сор из избы, на этом карьера Чеко не только в РБ, а в Ф1 - будет закончена в тот же день навсегда, тем более доказать он ничего не сможет.
Да и собственно особо придумывать ничего не надо, метод уже опробован много раз. Надо просто делать удобно одному пилоту - и неудобно другому. До банальности все просто.