MotoGP. Гран-при Великобритании. Беццекки выиграл дождевую квалификацию, Миллер – 2-й, Алекс Маркес – 3-й, Баньяя – 4-й, Куартараро – последний

Теги результаты Априлия Ямаха Дукати чемпионат мира MotoGP Хонда MotoGP КТМ Грезини Прамак Гран-при Великобритании MotoGP Алеш Эспаргаро Марк Маркес Джек Миллер Маверик Виньялес Жоан Зарко Франческо Баньяя Фабио Куартараро Франко Морбиделли Брэд Биндер Алекс Маркес ВР46 Хорхе Мартин Лука Марини Энеа Бастианини Марко Беццекки Гасгас Аугусто Фернандес Авто

Гонщик «ВР46» Марко Беццекки показал лучшее время в первой квалификации MotoGP после летнего перерыва в Великобритании.

Вторым сессию завершил Джек Миллер из «КТМ», третьим – представитель «Грезини» Алекс Маркес.

В условиях сильного дождя несколько гонщиков допустили падения, в том числе Беццеки на последних секундах сессии и Маркес-младший. Чемпион и лидер сезона Франческо Баньяя («Дукати») из-за аварии не успел совершить последнюю попытку и остался на четвертой строчке.

Пилот «Хонды» Марк Маркес не пробился в решающую часть сессии, чемпион 2021 года Фабио Куартараро («Ямаха») будет стартовать последним.

Гран-при Великобритании
Сильверстоун
5 августа 2023 года
Квалификация
2-й сегмент
 
1. Марко Беццекки («ВР46») – 2.15,359
2. Джек Миллер («КТМ») +0,270
3. Алекс Маркес («Грезини») +0,412
4. Франческо Баньяя («Дукати») +0,736
5. Аугусто Фернандес («Гасгас») +0,742
6. Лука Марини («ВР46») +0,793
7. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») +0,913
8. Маверик Виньялес («Априлия») +0,958
9. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +1,302
10. Брэд Биндер («КТМ») +1,318
11. Франко Морбиделли («Ямаха») +1,526
12. Алеш Эспаргаро («Априлия») +2,047
13. Энеа Бастианини («Дукати») – не прошел во второй сегмент
14. Марк Маркес («Хонда») - не прошел во второй сегмент
...22. Фабио Куартараро («Ямаха») - не прошел во второй сегмент
 

MotoGP. Ринс перейдет в «Ямаху» после сезона с «Хондой»

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Оказывается можно и в дождь кататься!! Теплолюбивая и плюшевая ф1 отменила бы этап уже давно.
Спринт должен быть интересен, КТМ хорошо смотрится и навяжут борьбу итальянцам.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ф1 прям как любительский спорт какой-то на фоне мотоГП
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий