MotoGP. Гран-при Великобритании. Беццекки выиграл дождевую квалификацию, Миллер – 2-й, Алекс Маркес – 3-й, Баньяя – 4-й, Куартараро – последний

Гонщик «ВР46» Марко Беццекки показал лучшее время в первой квалификации MotoGP после летнего перерыва в Великобритании.

Вторым сессию завершил Джек Миллер из «КТМ», третьим – представитель «Грезини» Алекс Маркес.

В условиях сильного дождя несколько гонщиков допустили падения, в том числе Беццеки на последних секундах сессии и Маркес-младший. Чемпион и лидер сезона Франческо Баньяя («Дукати») из-за аварии не успел совершить последнюю попытку и остался на четвертой строчке.

Пилот «Хонды» Марк Маркес не пробился в решающую часть сессии, чемпион 2021 года Фабио Куартараро («Ямаха») будет стартовать последним.

Гран-при Великобритании

Сильверстоун

5 августа 2023 года

Квалификация

2-й сегмент

1. Марко Беццекки («ВР46») – 2.15,359

2. Джек Миллер («КТМ») +0,270

3. Алекс Маркес («Грезини») +0,412

4. Франческо Баньяя («Дукати») +0,736

5. Аугусто Фернандес («Гасгас») +0,742

6. Лука Марини («ВР46») +0,793

7. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») +0,913

8. Маверик Виньялес («Априлия») +0,958

9. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +1,302

10. Брэд Биндер («КТМ») +1,318

11. Франко Морбиделли («Ямаха») +1,526

12. Алеш Эспаргаро («Априлия») +2,047

13. Энеа Бастианини («Дукати») – не прошел во второй сегмент

14. Марк Маркес («Хонда») - не прошел во второй сегмент

...22. Фабио Куартараро («Ямаха») - не прошел во второй сегмент

MotoGP. Ринс перейдет в «Ямаху» после сезона с «Хондой»