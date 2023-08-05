MotoGP. Гран-при Великобритании. Беццекки выиграл дождевую квалификацию, Миллер – 2-й, Алекс Маркес – 3-й, Баньяя – 4-й, Куартараро – последний
Гонщик «ВР46» Марко Беццекки показал лучшее время в первой квалификации MotoGP после летнего перерыва в Великобритании.
Вторым сессию завершил Джек Миллер из «КТМ», третьим – представитель «Грезини» Алекс Маркес.
В условиях сильного дождя несколько гонщиков допустили падения, в том числе Беццеки на последних секундах сессии и Маркес-младший. Чемпион и лидер сезона Франческо Баньяя («Дукати») из-за аварии не успел совершить последнюю попытку и остался на четвертой строчке.
Пилот «Хонды» Марк Маркес не пробился в решающую часть сессии, чемпион 2021 года Фабио Куартараро («Ямаха») будет стартовать последним.
Гран-при Великобритании
Сильверстоун
5 августа 2023 года
Квалификация
2-й сегмент
1. Марко Беццекки («ВР46») – 2.15,359
2. Джек Миллер («КТМ») +0,270
3. Алекс Маркес («Грезини») +0,412
4. Франческо Баньяя («Дукати») +0,736
5. Аугусто Фернандес («Гасгас») +0,742
6. Лука Марини («ВР46») +0,793
7. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») +0,913
8. Маверик Виньялес («Априлия») +0,958
9. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +1,302
10. Брэд Биндер («КТМ») +1,318
11. Франко Морбиделли («Ямаха») +1,526
12. Алеш Эспаргаро («Априлия») +2,047
13. Энеа Бастианини («Дукати») – не прошел во второй сегмент
14. Марк Маркес («Хонда») - не прошел во второй сегмент
...22. Фабио Куартараро («Ямаха») - не прошел во второй сегмент
Спринт должен быть интересен, КТМ хорошо смотрится и навяжут борьбу итальянцам.