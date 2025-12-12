В Ташкенте пройдет церемония награждения ФИА, Норрис и другие чемпионы получат кубки. Трансляция – в 21:00

Норрису вручат чемпионский трофей в Ташкенте.

Традиционная церемония вручения призов ФИА состоится сегодня, 12 декабря, в столице Узбекистана, Ташкенте.

Мероприятие будут показывать ютуб-канал и социальные сети ФИА, начало трансляции – в 21:00 по московскому времени.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис получит приз как новый чемпион «Формулы-1». Кроме того, наградят победителей других чемпионатов мира под эгидой ФИА – «Формулы E », чемпионатов мира по ралли (WRC), гонкам на выносливость (WEC ), ралли-рейдам и ралли-кроссу, а также соревнований по картингу.

