MotoGP. Гран-при Великобритании. Алеш Эспаргаро вырвал победу у Баньяи на последнем круге после старта 12-м, Биндер – 3-й, Беццекки сошел
Гонщик «Априлии» Алеш Эспаргаро, стартовавший 12-м, одержал победу на Гран-при Великобритании MotoGP.
Испанец сражался в плотной группе лидеров на заключительной стадии гонки и на последнем круге обогнал чемпиона и лидера нынешнего сезона Франческо Баньяю из «Дукати». В борьбе за третью позицию сильнейшим стал пилот «КТМ» Брэд Биндер, который оказался быстрее Мигела Оливейры («РНФ») и еще одного представителя «Априлии» Маверика Виньялеса.
На старте, как и в спринте, пелотон возглавил Джек Миллер из «КТМ», впоследствии опустившийся на восьмую позицию.
Марко Беццеки («ВР46»), занимавший вторую строчку в чемпионате, в первой половине дистанции обменивался местами с Баньяей и допустил скоростное падение в погоне за коллегой. Из-за поломки байка сошел победитель спринта Алекс Маркес из «Грезини», чемпионы и напарники по «Хонде» Марк Маркес и Хоан Мир упали.
За несколько кругов до финиша над трассой пошел дождь, и несколько гонщиков сменили мотоциклы, но остались в хвосте пелотона.
Победитель сезона-2021 Фабио Куартараро («Ямаха») прорвался с последней стартовой позиции до десятой, однако затем столкнулся с пилотом «ВР46» Лукой Марини и тоже поменял байк.
MotoGP. Гран-при Великобритании. Алекс Маркес выиграл спринт, Беццекки – 2-й, Виньялес – 3-й, Баньяя – 14-й
MotoGP. Гран-при Великобритании. Беццекки выиграл дождевую квалификацию, Миллер – 2-й, Алекс Маркес – 3-й, Баньяя – 4-й, Куартараро – последний
За Беза обидно, хочется интриги в чемпионате всё-таки. В Хонде похоже соревнование идет, кто же больше упадет Маркес или Мир? В этом году соперники друг друга стоят, Маркес ни разу в большой гонке не доехал, Мир один раз. Но это все не без помощи Хонды конечно)