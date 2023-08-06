MotoGP. Гран-при Великобритании. Алеш Эспаргаро вырвал победу у Баньяи на последнем круге после старта 12-м, Биндер – 3-й, Беццекки сошел

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Гонщик «Априлии» Алеш Эспаргаро, стартовавший 12-м, одержал победу на Гран-при Великобритании MotoGP.

Испанец сражался в плотной группе лидеров на заключительной стадии гонки и на последнем круге обогнал чемпиона и лидера нынешнего сезона Франческо Баньяю из «Дукати». В борьбе за третью позицию сильнейшим стал пилот «КТМ» Брэд Биндер, который оказался быстрее Мигела Оливейры («РНФ») и еще одного представителя «Априлии» Маверика Виньялеса.

На старте, как и в спринте, пелотон возглавил Джек Миллер из «КТМ», впоследствии опустившийся на восьмую позицию.

Марко Беццеки («ВР46»), занимавший вторую строчку в чемпионате, в первой половине дистанции обменивался местами с Баньяей и допустил скоростное падение в погоне за коллегой. Из-за поломки байка сошел победитель спринта Алекс Маркес из «Грезини», чемпионы и напарники по «Хонде» Марк Маркес и Хоан Мир упали.

За несколько кругов до финиша над трассой пошел дождь, и несколько гонщиков сменили мотоциклы, но остались в хвосте пелотона.

Победитель сезона-2021 Фабио Куартараро («Ямаха») прорвался с последней стартовой позиции до десятой, однако затем столкнулся с пилотом «ВР46» Лукой Марини и тоже поменял байк.

Гран-при Великобритании
Сильверстоун
6 августа 2023 года
Гонка
 
1. Алеш Эспаргаро («Априлия») – 20 кругов
2. Франческо Баньяя («Дукати») +0,215
3. Брэд Биндер («КТМ») +0,680
4. Мигел Оливейра («РНФ») +0,750
5. Маверик Виньялес («Априлия») +2,101
6. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») +7,903
7. Лука Марини («ВР46») +9,099
8. Джек Миллер («КТМ») +9,298
9. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +9,958
10. Рауль Фернандес («РНФ») +19,947
11. Аугусто Фернандес («Гасгас») +20,296
12. Пол Эспаргаро («Гасгас») +1.06,120
13. Фабио ди Джанантонио («Грезини») +1.27,605
14. Франко Морбиделли («Ямаха») +1.28,913
15. Фабио Куартараро («Ямаха») +1.29,075
16. Такааки Накагами («ЛЧР Хонда») +1.38,573
17. Икер Лекуона («ЛЧР Хонда») +1.49,674
 
Сошли:
 
Энеа Бастианини («Дукати»)
Марк Маркес («Хонда»)
Марко Беццекки («ВР46»)
Алекс Маркес («Грезини»)
Хоан Мир («Хонда»)
 
Положение в чемпионате
Топ-5
 
1. Франческо Баньяя – 214 очков
2. Хорхе Мартин – 173
3. Марко Беццекки – 167
4. Брэд Биндер – 131
5. Жоан Зарко – 122
 

MotoGP. Гран-при Великобритании. Алекс Маркес выиграл спринт, Беццекки – 2-й, Виньялес – 3-й, Баньяя – 14-й

MotoGP. Гран-при Великобритании. Беццекки выиграл дождевую квалификацию, Миллер – 2-й, Алекс Маркес – 3-й, Баньяя – 4-й, Куартараро – последний

7 комментариев

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Очень печально было видеть Маркеса, наблюдающим за гонкой со стороны.
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Ответ felix-sanchez
Очень печально было видеть Маркеса, наблюдающим за гонкой со стороны.
А ведь не так давно, казалось, что он обойдет Росси по количеству титулов и побед в королевском классе.
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Гонка более менее спасибо дождю, но в чампе всё печально, беццеки, Мартин и какой нибудь биндер могут иногда побороться, но в следующем гонке могут слиться куда угодно,не поставил бы на них ни цента, тем более завод может всегда что нибудь придумать со своими сателлитами, но тут это даже не нужно.
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Шутка ли, но получается что Баньяя самый стабильный сейчас... не думал, что такое скажу вначале прошлого или этого сезона.
За Беза обидно, хочется интриги в чемпионате всё-таки. В Хонде похоже соревнование идет, кто же больше упадет Маркес или Мир? В этом году соперники друг друга стоят, Маркес ни разу в большой гонке не доехал, Мир один раз. Но это все не без помощи Хонды конечно)
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Ответ felix-sanchez
Очень печально было видеть Маркеса, наблюдающим за гонкой со стороны.
Ну доехал бы 12 или 10 или не доехал какая разница, с этим ведром вообще можно не выезжать на трассу, толку от него никакого, по хорошему Хонде надо сниматься с чемпионата и ездить лишь на тесты, но этого никто не сделает конечно.
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Ответ Luca di Montezemolo
Ну доехал бы 12 или 10 или не доехал какая разница, с этим ведром вообще можно не выезжать на трассу, толку от него никакого, по хорошему Хонде надо сниматься с чемпионата и ездить лишь на тесты, но этого никто не сделает конечно.
Всё так, просто сам его взгляд из-за барьеров вызывал грусть. Хонда деградирует и вряд что-то вменяемое построит в следующем году. Может быть пришло время для расставания.
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Ответ felix-sanchez
Всё так, просто сам его взгляд из-за барьеров вызывал грусть. Хонда деградирует и вряд что-то вменяемое построит в следующем году. Может быть пришло время для расставания.
Ну так контракт до конца 24 года, а так из Хонды сбежал уже ринс причем на ведро ямахи, и попытался сбежать мир, но не получилось пока.
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