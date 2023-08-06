MotoGP. Гран-при Великобритании. Алеш Эспаргаро вырвал победу у Баньяи на последнем круге после старта 12-м, Биндер – 3-й, Беццекки сошел

Гонщик «Априлии» Алеш Эспаргаро, стартовавший 12-м, одержал победу на .

Испанец сражался в плотной группе лидеров на заключительной стадии гонки и на последнем круге обогнал чемпиона и лидера нынешнего сезона Франческо Баньяю из «Дукати». В борьбе за третью позицию сильнейшим стал пилот «КТМ» Брэд Биндер, который оказался быстрее Мигела Оливейры («РНФ») и еще одного представителя «Априлии» .

На старте, как и в спринте, пелотон возглавил Джек Миллер из «КТМ», впоследствии опустившийся на восьмую позицию.

Марко Беццеки («ВР46»), занимавший вторую строчку в чемпионате, в первой половине дистанции обменивался местами с Баньяей и допустил скоростное падение в погоне за коллегой. Из-за поломки байка сошел победитель спринта Алекс Маркес из «Грезини», чемпионы и напарники по «Хонде» Марк Маркес и Хоан Мир упали.

За несколько кругов до финиша над трассой пошел дождь, и несколько гонщиков сменили мотоциклы, но остались в хвосте пелотона.

Победитель сезона-2021 Фабио Куартараро («Ямаха») прорвался с последней стартовой позиции до десятой, однако затем столкнулся с пилотом «ВР46» Лукой Марини и тоже поменял байк.

Гран-при Великобритании

Сильверстоун

6 августа 2023 года

Гонка

1. Алеш Эспаргаро («Априлия») – 20 кругов

2. Франческо Баньяя («Дукати») +0,215

3. Брэд Биндер («КТМ») +0,680

4. Мигел Оливейра («РНФ») +0,750

5. Маверик Виньялес («Априлия») +2,101

6. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») +7,903

7. Лука Марини («ВР46») +9,099

8. Джек Миллер («КТМ») +9,298

9. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +9,958

10. Рауль Фернандес («РНФ») +19,947

11. Аугусто Фернандес («Гасгас») +20,296

12. Пол Эспаргаро («Гасгас») +1.06,120

13. Фабио ди Джанантонио («Грезини») +1.27,605

14. Франко Морбиделли («Ямаха») +1.28,913

15. Фабио Куартараро («Ямаха») +1.29,075

16. Такааки Накагами («ЛЧР Хонда») +1.38,573

17. Икер Лекуона («ЛЧР Хонда») +1.49,674

Сошли:

Энеа Бастианини («Дукати»)

Марк Маркес («Хонда»)

Марко Беццекки («ВР46»)

Алекс Маркес («Грезини»)

Хоан Мир («Хонда»)

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Франческо Баньяя – 214 очков

2. Хорхе Мартин – 173

3. Марко Беццекки – 167

4. Брэд Биндер – 131

5. Жоан Зарко – 122

MotoGP. Гран-при Великобритании. Алекс Маркес выиграл спринт, Беццекки – 2-й, Виньялес – 3-й, Баньяя – 14-й

MotoGP. Гран-при Великобритании. Беццекки выиграл дождевую квалификацию, Миллер – 2-й, Алекс Маркес – 3-й, Баньяя – 4-й, Куартараро – последний