«Форд» возвращается в «Ф-1» и станет одним из 6 мотористов, первые ливреи 2023 года, Квят в WEC и другие гоночные новости недели

Sports.ru представляет дайджест важнейших событий «Формулы-1» и других гоночных серий за прошедшую неделю.

1. «Форд» снова будет участвовать в «Ф-1» – американский автопроизводитель договорился создавать силовые установки вместе с «Ред Булл» с сезона-2026.

2. Начались презентации болидов на сезон-2023. «Ред Булл» и «Хаас» представили ливреи на сезон-2023, «Феррари» показала фрагмент машины, «Альфа Ромео» продемонстрировала арт-кар.

3. «Фойт» сменил номер болида из-за ассоциаций с неонацизмом – ранее команда «Индикара» представила машины №14 и №88.

4. Противостояние «Ф-1» и ФИА продолжается. СМИ сообщают, что владельцы серии намерены сместить президента Федерации бен Сулайема. Команды также недовольны стилем управления, а один из боссов заявил, что ухода Мохаммеда хотят все.

5. Квят продолжит карьеру в WEC. Даниил будет выступать за «Прему» в классе LMP2.

6. Шесть мотористов зарегистрировались на сезон-2026. «Ред Булл – Форд», «Хонда» и «Ауди» в списке, «Порше» – нет.

7. ФИА открыла процесс подачи заявок для новых команд «Формулы-1». «Хайтек», связанный с Мазепиным – один из претендентов на создание команды в «Ф-1», утверждает журналист Дитер Ренкен.

8. Райкконен и его жена ждут третьего ребенка.

9. Резервный пилот «Мерседеса» Шумахер будет запасным и в «Макларене».

🔔 Гоночные события ближайшей недели

1. Машины покажут три команды «Ф-1», полное расписание презентаций – здесь.

2. Гонка «Формулы E» в Индии (11 февраля).

3. Ралли Швеции WRC (9-12 февраля).

Важнейшие цитаты

Кристиан Хорнер: «Штраф существенно ограничивает «Ред Булл», это новый вызов»

Мика Хаккинен – о дебюте за «Макларен»: «Сенна понял, что если я начал бы надирать ему зад, то он выглядел бы нелепо»

Фредерик Вассер: «Источником проблем с надежностью были подпрыгивания болида и вибрация»

Макс Ферстаппен: «Хэмилтон – один из величайших в истории. Он способен сразиться за титул, но то же относится к Расселлу, Леклеру и Норрису»

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