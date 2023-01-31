Кристиан Хорнер: «Штраф существенно ограничивает «Ред Булл», это новый вызов»

рассказал, как наказание мешает работе «Ред Булл».

Команда превысила потолок расходов в 2021 году, за что получила штраф в размере семи миллионов долларов. Более того, время на использование аэротрубы и компьютерной гидродинамики было сокращено на десять процентов.

«Наверное, мы уже на 25 процентов выбрали штраф, что, конечно, оказало влияние. Это существенно ограничивает количество прогонов, которые мы можем проводить в нашей аэротрубе каждый квартал. Команде приходится адаптироваться: нужно действовать сосредоточеннее, дисциплинированнее, если говорить о вещах, которые мы тестируем в аэротрубе и с помощью симуляций.

Так что мы столкнулись с новым вызовом. И, разумеется, это сдерживающий фактор перед началом сезона. Однако у нас очень способные специалисты, которые стремятся выжать все и работать максимально эффективно», – сообщил руководитель «Ред Булл».

Хорнер поделился мнением о том, как финансовый регламент изменил «Формулу-1»:

«Мне нравится принцип – приходится действовать эффективнее. Четыре или пять лет назад у нас оставались совершенно новые детали, так и не использованные. Теперь мы просто не можем такого позволить. С этой точки зрения эффективность бизнеса повысилась: он избавился от всех этих потерь, которые раньше не замечали.

На мой взгляд, правила совсем незрелые, их применяли всего лишь два года. Они меняются, вносятся поправки, регламент вводится и по отношению к силовым установкам. В целом это хорошо для «Формулы-1», условия становятся более равными. Но, думаю, какие-то элементы нужно улучшить.

В данный момент мы видим сильные различия между финансовым регламентом по части шасси и двигателя. В отделе шасси можно закатить рождественскую вечеринку, а мотористы этого не могут! Так что нужно сбалансировать кое-какие вещи, чтобы добиться системности».

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