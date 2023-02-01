В сезоне-2023 Шумахер также будет резервным пилотом в «Макларене»

Резервный пилот « » в сезоне-2023 также будет считаться резервным пилотом « ».

В «Макларене» смогут воспользоваться услугами Шумахера, если или понадобится замена.

В последние годы «Мерседес» регулярно делает доступным своих резервных пилотов для команд, которым поставляет двигатели. Именно таким образом Ник де Врис дебютировал в «Формуле-1» в прошлом сезоне, заменяя Алекса Албона.

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