Макс Ферстаппен: «Хэмилтон – один из величайших в истории. Он способен сразиться за титул, но то же относится к Расселлу, Леклеру и Норрису»

Теги Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Шарль Леклер Джордж Расселл Ландо Норрис Авто

Макс Ферстаппен верит в шанс на новое чемпионство Льюиса Хэмилтона.

На счету 38-летнего Хэмилтона семь титулов, в то время как его коллега из «Ред Булл» выиграл два последних чемпионата. В 2022 году Льюис уступил в общем зачете новому напарнику по «Мерседесу» Джорджу Расселлу.

«Он (Хэмилтон) один из величайших гонщиков в истории. Конечно, если машина позволит, он способен снова сражаться за титул.

Но то же относится к Джорджу, Шарлю [Леклеру], Ландо [Норрису] – если дать им болид, способный победить в чемпионате, они могут это сделать. Однако с такой машиной приходит и давление – нельзя допускать серьезные ошибки. В то же время я уверен, что у всех этих ребят хватит таланта для этого», – заявил Ферстаппен.

Культовую ливрею «Ред Булл» в «Ф-1» продлили еще на сезон. Найдете отличия от прошлогодней?

«Миллиардных состояний не должно быть, тогда денег хватит всем». Манифест Хэмилтона за равенство – он рискует и своими гонорарами

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгений Потапенко
Ответ Великий Алонсо
Какой нафиг Норрис, кто это вообще? Дайте Алонсо болид с отставанием от других в 0.5 сек и он выиграет чемпионат. Алонсо Великий пилот Ф1, а не какой-то там Норрис или тряпочка Леклер
А если болид ещё и заправить...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Emma Nevskaia
Ответ Великий Алонсо
Какой нафиг Норрис, кто это вообще? Дайте Алонсо болид с отставанием от других в 0.5 сек и он выиграет чемпионат. Алонсо Великий пилот Ф1, а не какой-то там Норрис или тряпочка Леклер
ты хочешь,чтобы Ферстаппен похвалил Алонсо?))))))))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Великий Алонсо
Какой нафиг Норрис, кто это вообще? Дайте Алонсо болид с отставанием от других в 0.5 сек и он выиграет чемпионат. Алонсо Великий пилот Ф1, а не какой-то там Норрис или тряпочка Леклер
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pelerin
Хэмильтон, Расселл, Норрис... правильный ряд
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий