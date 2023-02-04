Макс Ферстаппен: «Хэмилтон – один из величайших в истории. Он способен сразиться за титул, но то же относится к Расселлу, Леклеру и Норрису»

верит в шанс на новое чемпионство .

На счету 38-летнего Хэмилтона семь титулов, в то время как его коллега из «Ред Булл» выиграл два последних чемпионата. В 2022 году Льюис уступил в общем зачете новому напарнику по « » .

«Он (Хэмилтон) один из величайших гонщиков в истории. Конечно, если машина позволит, он способен снова сражаться за титул.

Но то же относится к Джорджу, Шарлю [ ], Ландо [Норрису] – если дать им болид, способный победить в чемпионате, они могут это сделать. Однако с такой машиной приходит и давление – нельзя допускать серьезные ошибки. В то же время я уверен, что у всех этих ребят хватит таланта для этого», – заявил Ферстаппен.

Культовую ливрею «Ред Булл» в «Ф-1» продлили еще на сезон. Найдете отличия от прошлогодней?

«Миллиардных состояний не должно быть, тогда денег хватит всем». Манифест Хэмилтона за равенство – он рискует и своими гонорарами