Макс Ферстаппен: «Хэмилтон – один из величайших в истории. Он способен сразиться за титул, но то же относится к Расселлу, Леклеру и Норрису»
Макс Ферстаппен верит в шанс на новое чемпионство Льюиса Хэмилтона.
На счету 38-летнего Хэмилтона семь титулов, в то время как его коллега из «Ред Булл» выиграл два последних чемпионата. В 2022 году Льюис уступил в общем зачете новому напарнику по «Мерседесу» Джорджу Расселлу.
«Он (Хэмилтон) один из величайших гонщиков в истории. Конечно, если машина позволит, он способен снова сражаться за титул.
Но то же относится к Джорджу, Шарлю [Леклеру], Ландо [Норрису] – если дать им болид, способный победить в чемпионате, они могут это сделать. Однако с такой машиной приходит и давление – нельзя допускать серьезные ошибки. В то же время я уверен, что у всех этих ребят хватит таланта для этого», – заявил Ферстаппен.
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