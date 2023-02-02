ФИА открыла процесс подачи заявок для новых команд «Формулы-1»

ФИА объявила о начале процесса подачи заявок на вступление в «Формулу-1».

Потенциальные команды могут присоединиться к чемпионату в 2025, 2026 или 2027 году. Введение нового технического регламента запланировано на сезон-2026.

Федерация будет оценивать претендентов по восьми критериям. ФИА учтет технические возможности и ресурсы, способность соответствовать требованиям спортивных, технических и финансовых правил «Ф-1», способность добиться достаточного финансирования для выступлений на конкурентоспособном уровне, опыт и возможности команды в автомобильном и/или автоспортивном секторе, численность персонала с соответствующими навыками. Кроме этого, владельцы и менеджеры должны являться «подходящими людьми». Также ФИА изучит влияние коллектива на репутацию и целостность «Ф-1», его вклад в многообразие, инклюзивность и социальную составляющую серии. Новые участники должны предоставить подробный пятилетний бизнес-план.

Заявку можно подать до 30 апреля 2023 года, вердикт будет принят 30 июня. Федерация отмечает, что до 2025 года включительно в «Ф-1» могут выступать до 12 команд, при этом существующие десять коллективов получат приоритет над новичками. Заявки должны одобрить ФИА и владельцы коммерческих прав «Ф-1». Если все новые заявки будут признаны не соответствующими требованиям, состав участников останется неизменным.

В последнее время о своих амбициях в «Ф-1» заявляли команды « » и «Пантера Азия».

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