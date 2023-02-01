Фредерик Вассер: «Источником проблем с надежностью были подпрыгивания болида и вибрация»

Руководитель «Феррари» рассказал, что команда уделила основное внимание работе над повышением надежности в работе силовой установки.

По словам Вассера, речи о повышении рабочей мощности двигателя сразу на 30 л.с., как сообщалось в некоторых изданиях, в данном случае не идет.

«Как я уже говорил, я не знаю, откуда взялись эти цифры. Мы сделали пару шагов вперед, но они касаются улучшения надежности силовой установки. Мощность двигателя в прошлом году не была проблемой. Проблемой была надежность. И наша первостепенная задача – устранить эту проблему.

Пока все выглядит неплохо, но совсем другой вопрос, какова будет реальность на трассе. У команды были некоторые проблемы в нескольких областях в прошлом году. И тут речь идет не только о «Феррари».

Если говорить о надежности, то источником проблем были подпрыгивания болида, вибрация. В любом случае, уже на тестах в Бахрейне мы будем гораздо четче видеть общую картину», – рассказал Вассер.

Первая речь нового шефа «Феррари»: второго пилота не будет, цель – титул, ошибки прошлого уже расследуются