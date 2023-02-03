Заявки на производство двигателей в «Ф-1» в 2026 году зарегистрировали шесть компаний – в списке есть «Ауди» и «Форд», но нет «Порше»

официально опубликовала список производителей двигателей, которые собираются участвовать в «Формуле-1» с 2026 года.

В сезоне-2026 в «Ф-1» вступит в силу новый моторный регламент. В общей сложности намерения выступать в «Ф-1» в качестве поставщиков двигателей подтвердили шесть производителей. При этом крайний срок подачи заявок уже истек.

Таким образом, в 2026 году поставлять двигатели командам «Ф-1» будут « », « », « », «Хонда», «Мерседес» и « – Форд». В списке производителей отсутствует «Порше» – хотя компания была заинтересована в приходе в «Ф-1». Также в качестве поставщика не будет работать и «Кадиллак» – компания хочет войти в число участников чемпионата вместе с «Андретти».

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