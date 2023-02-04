Мика Хаккинен – о дебюте за «Макларен»: «Сенна понял, что если я начал бы надирать ему зад, то он выглядел бы нелепо»

Двукратный чемпион «Ф-1» рассказал о реакции на первую гонку финна за « ».

Хаккинен стал напарником Сенны в конце сезона-1993 на Гран-при Португалии. Он квалифицировался третьим – выше Айртона, однако сошел в гонке из-за столкновения в стену.

«Это был мегарезультат. У MP4/8 была особая тормозная система – она позволяла регулировать тормоза прямо походу гонки. Усиленные тормоза, усилители рулевого управления, активная подвеска – у нас было все. Я очень хорошо знал ту машину. Знал, что могу гонять на ней на пределе, и не верил, что кто-то может быть быстрее.

Айртон понимал, что есть и другие быстрые пилоты. Но когда пришел я и надрал ему задницу в первый же гоночный уик-энд, он захотел понять, что же я такого делаю.

Будучи трехкратным чемпионом, он уже был очень зрелым и уверенным, так что он спросил меня: «Мика, что ты сделал?» И я сказал: «Айртон, это яйца». Он пришел в ярость и очень расстроился из-за моих слов.

Я был в шоке, пытался объяснить ему, что это всего лишь шутка и что я очень уважаю его за все, чего он достиг. Но я также пытался прояснить, что нам нужно немного юмора.

Для него это был очень тяжелый момент. Люди спрашивали его: «Кто этот финн? Что случилось с Айртоном?» Интересная для него ситуация – он понял, что теперь в команде появилась угроза и если я начал бы надирать ему зад, то он бы выглядел нелепо. После этого он выиграл обе гонки в Японии и Австралии – я был с ним на подиуме в Японии.

Его инженеры начали усердно работать. Они знали, что я был угрозой, и они наплевали на меня. Они ничем со мною не делились и ни о чем мне не говорили», – вспомнил Хаккинен.