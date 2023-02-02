У ряда команд «Ф-1» «есть проблемы» со стилем управления президента ФИА бен Сулайема (Sky Sport)

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Между ФИА и командами «Формулы-1» существуют трения.

Ранее серия высказала свое недовольство высказываниями президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема по поводу стоимости «Ф-1». Как сообщает репортер Sky Sport Крэйг Слэйтер, команды также не в восторге от руководителя Федерации.

«Пока ФИА не ответила «Ф-1». Но могу сказать, что продолжаются позитивные переговоры между двумя организациями. Они функционируют нормально, что необходимо для надлежащей работы «Ф-1».

Однако люди по-прежнему говорят мне, что у них есть проблемы со стилем управления Мохаммеда бен Сулайема, и это высокопоставленные лица из ряда команд «Формулы-1», – заявил Слэйтер.

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