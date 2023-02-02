«Все считают, что бен Сулайем должен уйти». Босс команды «Ф-1» – об отношении к президенту ФИА

Команды «Формулы-1» желают отставки президента ФИА, утверждают источники BBC.

Конфликт между Мохаммедом бен Сулайемом и «Ф-1» разворачивается в последние недели. Президент ФИА активно поддерживал заявку «Андретти» на вступление в чемпионат, в то время как «Ф-1» высказывается против своего расширения. Ранее появлялись сообщения и о недовольстве команд стилем управления бен Сулайема – британский канал подтверждает такую позицию.

«Все считают, что он должен уйти. Это общее мнение, безусловно», – заявил один из боссов команд «Формулы-1» на условиях анонимности.

Резонанс вызвали слова президента от 2001 года: Мохаммед, который в то время был раллийным гонщиком, написал на своем сайте, что «не любит женщин, которые считают, что они умнее мужчин, поскольку на самом деле это не так».

Публично команды не отреагировали, однако источник сообщил, что они восприняли слова со «всеобщим отвращением».

Мохаммед не стал лично объяснять сексистскую фразу, однако ФИА заявила, что высказывание не отражает нынешние взгляды президента.

«Из-за комментариев такого рода исполнительные директора уходят каждый день. Ему нужно было отступить и извиниться. «Я сделал такой комментарий 21 год назад и жалею»… Что угодно», – заявила «высокопоставленная фигура».

Участники обеспокоены скандалами вокруг ФИА в последние месяцы: это касается запрета на ношение украшений в болиде, ограничения политических высказываний, также заявлений бен Сулайема по поводу стоимости «Ф-1» – последнее вызвало официальное осуждение со стороны чемпионата.

По словам руководителя команды, проблема с « » стала лишь одним из ряда «раздражающих факторов», а спор вокруг стоимости «Ф-1» «безусловно, был перебором и может навлечь на ФИА юридические проблемы».

«Интересно, сменит ли он тактику? Если он совершит еще одну ошибку, то не понимаю, как он может выжить», – высказался еще один инсайдер.

«Ф-1» и команды не имеют власти над президентом ФИА. В то же время издание сообщает, что, по слухам, некоторые местные автомобильные федерации намерены вынести бен Сулайему вотум недоверия. В уставе ФИА не предусмотрен такой процесс, поэтому ситуация может стать запутанной.

из источников предположил, что ближайшее заседание Комиссии «Ф-1» (куда входят представители серии, команд и ФИА) получится «довольно интересным»:

«Есть ощущение, что [бен Сулайем и президент «Ф-1» ] не поладят».

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У ряда команд «Ф-1» «есть проблемы» со стилем управления президента ФИА бен Сулайема (Sky Sports)