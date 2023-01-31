«Альфа Ромео» представила арт-кар «Ф-1»

Теги Формула-1 стиль Альфа Ромео ливреи Авто

«Альфа Ромео» создала арт-кар «Формулы-1» в сотрудничестве с немецко-швейцарским художником BOOGIE.

Арт-кар будет показан в Лондоне, Цюрихе, а также городах, где пройдут Гран-при «Ф-1» в 2023 году. По окончании сезона творение продадут на аукционе, а вырученные деньги получит благотворительный фонд Save the Children – партнер швейцарской команды.

3D-модель болида можно увидеть здесь.

График презентаций болидов «Формулы-1» 2023 года. «Хаас» представит ливрею 31 января

Фото: соцсети команды «Альфа Ромео»

1 комментарий

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priova 2
Вот что мешает им всем выезжать на трассы и гонять в подобных ливреях? ...даже с поправкой на спонсоров.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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