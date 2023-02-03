Команда «Ред Булл» представила новую машину на сезон-2023 и объявила о сотрудничестве с «Фордом»

Команда «Ред Булл» представила болид на сезон-2023.

Новая машина получила индекс RB19. Выступать за «Ред Булл» в новом сезоне продолжат двукратный чемпион «Формулы-1» и .

Также в рамках презентации, которая проходит в Нью-Йорке, в « » объявили о будущем техническом сотрудничестве с компанией « ».

«Хаас» открыл сезон презентаций в «Ф-1»! Без Шумахера ливрея стала двойной: белой с носа и черной с бортов