Команда «Ред Булл» представила новую машину на сезон-2023 и объявила о сотрудничестве с «Фордом»

Теги Ред Булл Форд Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Команда «Ред Булл» представила болид на сезон-2023.

Новая машина получила индекс RB19. Выступать за «Ред Булл» в новом сезоне продолжат двукратный чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен и Серхио Перес.

Также в рамках презентации, которая проходит в Нью-Йорке, в «Ред Булл» объявили о будущем техническом сотрудничестве с компанией «Форд».

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15 комментариев

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Андрей Омельянович
Ответ de_mixx
у фанатов РБ и бильгийца всего одна изви лина, большего и не заслуживают)
я понимаю, что совершаю ошибку, но всё же спрошу.
А у фанатов какого гонщика и команды "изви лин" больше ?
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Мария Голденштерн
Чемпионская машинка, скриньте.)
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de_mixx
Ответ Андрей Омельянович
я понимаю, что маркетинг и тд, но слушать скейтбордистов и сноубордистов, чтобы показать после этого прошлогоднюю машину с парой новых спонсорских наклеек.. Фанаты просто в ярости на прямой трансляции от того насколько это скучно и местами кринжово.
у фанатов РБ и бильгийца всего одна изви лина, большего и не заслуживают)
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Андрей Омельянович
Ответ Sergei Cirkinov (SpMan)
в начале смотрело 235.тыс через 15 минут , когда я вышел, уже 26. Но тут не вина РБ, это такой формат в американском стиле, это их шоу т.к. Ford в игре. и это хорошо
а что хорошего ? Кроме того, что есть деньги и возможности (что не гарант ничего в Ф1)
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Sergei Cirkinov (SpMan)
Ответ Андрей Омельянович
я понимаю, что маркетинг и тд, но слушать скейтбордистов и сноубордистов, чтобы показать после этого прошлогоднюю машину с парой новых спонсорских наклеек.. Фанаты просто в ярости на прямой трансляции от того насколько это скучно и местами кринжово.
в начале смотрело 235.тыс через 15 минут , когда я вышел, уже 26. Но тут не вина РБ, это такой формат в американском стиле, это их шоу т.к. Ford в игре. и это хорошо
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TravenS
Уныленько, ожидаемо, да и пофиг в принципе) походу краски закупили на 10 лет вперёд по оптовой цене)
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WINWOLF
РБ как всегда удивляют! (нет)
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iden prime
Мы едеем туда из за недели моды.ну нуда нуда врунишка
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Андрей Омельянович
Ответ Виталий Белоус
> Фанаты просто в ярости Ручку бросили?
ага. Сказали будут пить только Monster Energy
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Виталий Белоус
Ответ Андрей Омельянович
я понимаю, что маркетинг и тд, но слушать скейтбордистов и сноубордистов, чтобы показать после этого прошлогоднюю машину с парой новых спонсорских наклеек.. Фанаты просто в ярости на прямой трансляции от того насколько это скучно и местами кринжово.
> Фанаты просто в ярости
Ручку бросили?
+1
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Андрей Омельянович
я понимаю, что маркетинг и тд, но слушать скейтбордистов и сноубордистов, чтобы показать после этого прошлогоднюю машину с парой новых спонсорских наклеек..
Фанаты просто в ярости на прямой трансляции от того насколько это скучно и местами кринжово.
+5
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+5
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loginov8ynwa
На планёрке Ред Булл:

– Господа, какие идеи по новой ливрее?
– Давайте сменим Puma на Castore.
– Отлично, работаем!
+8
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+8
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Mr.Alien
Почти целый час мариновать зрителей всякими разговорами с атлетами Ред Булла, чтобы потом показать прошлогоднюю машину с 0 изменений. Найс 👌
+13
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ALMANAC
Такое не каждый день увидишь
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hypnotoad94
ну, в принципе, а чего мы ждали?)
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