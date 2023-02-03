Команда «Ред Булл» представила новую машину на сезон-2023 и объявила о сотрудничестве с «Фордом»
Команда «Ред Булл» представила болид на сезон-2023.
Новая машина получила индекс RB19. Выступать за «Ред Булл» в новом сезоне продолжат двукратный чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен и Серхио Перес.
Также в рамках презентации, которая проходит в Нью-Йорке, в «Ред Булл» объявили о будущем техническом сотрудничестве с компанией «Форд».
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А у фанатов какого гонщика и команды "изви лин" больше ?
Ручку бросили?
Фанаты просто в ярости на прямой трансляции от того насколько это скучно и местами кринжово.
– Господа, какие идеи по новой ливрее?
– Давайте сменим Puma на Castore.
– Отлично, работаем!