«Хайтек» – один из претендентов на создание команды в «Ф-1» (Дитер Ренкен)

«Хайтек» входит в число коллективов, заинтересованных в создании команды «Формулы-1».

ФИА официально открыла тендер на участие в «Ф-1» для новых команд. В случае соответствия выставленным критериям и одобрению заявки команда сможет начать выступать в «Ф-1», начиная с 2025, 2026 или 2027 года.

При этом количество участников будет ограничено 12 командами (24 машины).

По информации известного журналиста Дитера Ренкена, ФИА может ожидать получения заявок от 4-5 команд.

Помимо « », в списке претендентов присутствует «Хайтек» – команда, которую ранее связывали с российским бизнесменом Дмитрием Мазепиным. При этом еще весной 2022 года Мазепин продал контрольный пакет акций Оливеру Оуксу, а затем компания прекратила сотрудничество с «Уралкалием».

При этом Оливер Оукс много лет сотрудничает с , являясь его менеджером. У «Хайтек» уже есть команды в «Формуле-2» и «Формуле-3».

Помимо «Хайтек» и «Андретти», интерес к выступлениям в «Ф-1» проявляют интерес «Пантера» (китайский проект), а также проекты из Швейцарии и Монте-Карло.

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