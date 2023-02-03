«Хайтек» – один из претендентов на создание команды в «Ф-1» (Дитер Ренкен)

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«Хайтек» входит в число коллективов, заинтересованных в создании команды «Формулы-1».

ФИА официально открыла тендер на участие в «Ф-1» для новых команд. В случае соответствия выставленным критериям и одобрению заявки команда сможет начать выступать в «Ф-1», начиная с 2025, 2026 или 2027 года.

При этом количество участников будет ограничено 12 командами (24 машины).

По информации известного журналиста Дитера Ренкена, ФИА может ожидать получения заявок от 4-5 команд.

Помимо «Андретти», в списке претендентов присутствует «Хайтек» – команда, которую ранее связывали с российским бизнесменом Дмитрием Мазепиным. При этом еще весной 2022 года Мазепин продал контрольный пакет акций Оливеру Оуксу, а затем компания прекратила сотрудничество с «Уралкалием».

При этом Оливер Оукс много лет сотрудничает с Никитой Мазепиным, являясь его менеджером. У «Хайтек» уже есть команды в «Формуле-2» и «Формуле-3».

Помимо «Хайтек» и «Андретти», интерес к выступлениям в «Ф-1» проявляют интерес «Пантера» (китайский проект), а также проекты из Швейцарии и Монте-Карло.

Для «Ф-1» все же отбирают новые команды! Требуют бизнес-план, $200 млн и поддержку «равенства и окружающей среды»

2 комментария

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Merzus21
Ответ Adams
Я думаю все понимают откуда Хайтек найдёт такое финансирование
Никитос везёт чемоданы)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Adams
Я думаю все понимают откуда Хайтек найдёт такое финансирование
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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