Компания «Форд» объявила о возвращении в «Формулу-1»

Теги Ред Булл Альфа Таури Форд Формула-1 Авто

Компания «Форд» официально объявила о возвращении в «Формулу-1».

Ожидается, что «Форд» будет сотрудничать с «Ред Булл» и «Альфа Таури» в качестве партнеров по разработке двигателей, начиная с 2026 года.

Соответствующее заявление сделал председатель совета директоров компании Билл Форд.

«Это начало новой захватывающей главы в автоспортивной истории «Форда», которая началась еще тогда, когда мой прадед выиграл гонку, что в итоге и помогло основать нашу компанию.

«Форд» возвращается в «Формулу-1», на вершину автоспорта, неся с собой давние традиции в области инноваций, развития «зеленых» технологий и электрификации на одну из самых заметных в мире сцен», – заявил Билл Форд.

Для «Ф-1» все же отбирают новые команды! Требуют бизнес-план, $200 млн и поддержку «равенства и окружающей среды»

10 комментариев

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Luca di Montezemolo
Ответ Merzus21
Ты пробовал код писать с помощью нейросети?)
Нет, я не it шник увы. Так поставил midjourney сегодня и балуюсь.
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Merzus21
Ответ Luca di Montezemolo
Ладно раз у нас тема рыт булла , вот работа нейросетей . Назову ее к 3-10 титулу готовы, или эдриан ньюи и его очередной буратино т.е чемпион . З,Ы результат не особо, ну не знает нейросеть как выглядят чемпионы ньюи. https://ibb.co/8PTFqmG
Ты пробовал код писать с помощью нейросети?)
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Merzus21
Ну, охренеть. Вот что значит потолок расзодов живительный
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grag68
Ответ Алан Есимсеитов
что теперь с хондой? может опять с маками:)
Хонда уж очень быстро поднялась с РБ. Думаю, что также быстро и опустится после них
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Luca di Montezemolo
Ладно раз у нас тема рыт булла , вот работа нейросетей . Назову ее к 3-10 титулу готовы, или эдриан ньюи и его очередной буратино т.е чемпион . З,Ы результат не особо, ну не знает нейросеть как выглядят чемпионы ньюи. https://ibb.co/8PTFqmG
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Luca di Montezemolo
Очередной мутный блудняк читербулла, сначала всех развели с уходом хонды и добились заморозки, но Хонда им по прежнему строит движки. Увели кучу инженеров у Мерса, но дайте им условия как новому производителю, теперь видимо будут шильдик Форда ставить и получать за это бабло, разрабатывая все сами, можно было хоть москвич поставить шильдик.
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индийский огурчик
Порше Тойота бмв пора бы перестать тормозить и тоже заходить, пока есть возможность
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Марат Кагин
форд против Феррари
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+16
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ALMANAC
Надеюсь независимой единицей придут, а не вместо кого-то
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Алан Есимсеитов
что теперь с хондой? может опять с маками:)
+2
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+2
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