Компания «Форд» объявила о возвращении в «Формулу-1»

Компания «Форд» официально объявила о возвращении в «Формулу-1».

Ожидается, что «Форд» будет сотрудничать с « » и « » в качестве партнеров по разработке двигателей, начиная с 2026 года.

Соответствующее заявление сделал председатель совета директоров компании Билл Форд.

«Это начало новой захватывающей главы в автоспортивной истории «Форда», которая началась еще тогда, когда мой прадед выиграл гонку, что в итоге и помогло основать нашу компанию.

«Форд» возвращается в «Формулу-1», на вершину автоспорта, неся с собой давние традиции в области инноваций, развития «зеленых» технологий и электрификации на одну из самых заметных в мире сцен», – заявил Билл Форд.

Для «Ф-1» все же отбирают новые команды! Требуют бизнес-план, $200 млн и поддержку «равенства и окружающей среды»