Даниил Квят продолжит карьеру в WEC – он будет выступать за «Прему» в классе LMP2

Теги Формула-1 Даниил Квят WEC Према Авто

Российский гонщик Даниил Квят в сезоне-2023 продолжит карьеру в WEC.

Бывший пилот «Формулы-1» будет выступать за команду «Према» в гонках на выносливость в классе LMP2.

В составе экипажа машины под номером 63 вместе с Квятом будут выступать Мирко Бортолотти и Дориан Пин.

В прошлом сезоне Квят попробовал свои силы в NASCAR.

«Я очень рад возможности присоединиться к команде «Према» и выступать в WEC. Эта команда очень известна своими предыдущими успехами, а теперь она стремится покорить мир гонок на выносливость. Я очень рад возможности быть частью этой команды, предельно мотивирован, и буду выкладываться на максимуме, чтобы мы могли оказаться на как можно более высоких позициях», – рассказал Квят.

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3 комментария

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Vir_Cotto
НАСКАР - всё?
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Сергей Вольфрам
Удачи,Даня!
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Самая быстрая булочка в мире
Слабенько, конечно. Брал бы пример с Никиты Мазепина, он в топовых гонках участвует
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