Даниил Квят продолжит карьеру в WEC – он будет выступать за «Прему» в классе LMP2
Российский гонщик Даниил Квят в сезоне-2023 продолжит карьеру в WEC.
Бывший пилот «Формулы-1» будет выступать за команду «Према» в гонках на выносливость в классе LMP2.
В составе экипажа машины под номером 63 вместе с Квятом будут выступать Мирко Бортолотти и Дориан Пин.
В прошлом сезоне Квят попробовал свои силы в NASCAR.
«Я очень рад возможности присоединиться к команде «Према» и выступать в WEC. Эта команда очень известна своими предыдущими успехами, а теперь она стремится покорить мир гонок на выносливость. Я очень рад возможности быть частью этой команды, предельно мотивирован, и буду выкладываться на максимуме, чтобы мы могли оказаться на как можно более высоких позициях», – рассказал Квят.
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