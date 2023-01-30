Владельцы «Формулы-1» хотят сместить бен Сулайема с поста президента ФИА (Sport1)

Владельцы «Формулы-1» из «Либерти Медиа» хотят сместить Мохаммеда бен Сулайема с поста президента ФИА.

По информации немецкого Sport1, в «Либерти» крайне недовольны тем, что бен Сулайем пытается вмешиваться в коммерческую деятельность серии. В частности, президент ФИА недавно позволил себе комментарии относительно новости об интересе к покупке «Формулы-1» со стороны государственного фонда Саудовской Аравии, где оценили серию в $20 млрд, в то время как в «Либерти» отказались вести переговоры. Есть претензии и к решению вопросов, касающихся соблюдения прав человека.

Согласно данным источника, в «Либерти» хотят инициировать процесс отставки бен Сулайема. Также считается, что на его место предлагается назначить бывшего руководителя «БАР» и «Бенеттона», президента Motorsport UK Дэвида Ричардса. Как сообщается, 70-летний британец не против данной идеи.

Однако для того, чтобы процедура смешения бен Сулайема с должности была инициирована, требуются доказательства серьезного нарушения с его стороны.

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