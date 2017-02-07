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    НФЛ. Владелец «Нью-Ингленда» хочет, чтобы Трамп забрал у Путина чемпионский перстень

    Теги Владимир Путин Нью-Ингленд Супербоул НФЛ Роберт Крафт политика Дональд Трамп

    Владелец «Нью-Ингленда» Роберт Крафт выразил надежду на то, что президент США Дональд Трамп заберет у президента России Владимира Путина кольцо Супербоула.

    Пресс-атташе президента РФ Дмитрий Песков в 2013 году заявил, что Крафт подарил кольцо Супербоула Путину во время визита в Санкт-Петербург в 2005 году.

    Сам Крафт публично говорил о том, что Путин присвоил себе ювелирное украшение стоимостью 25 тысяч долларов.

    «Я эмоционально привязан к этому кольцу.

    Был готов сделать еще одно с именем Путина (на том кольце имя Крафта – прим. Sports.ru).

    Может, наш новый президент передаст при встрече ему это кольцо», – заявил Крафт в эфире Fox Sports перед финалом 51-го Супербоула с «Атлантой» (34:28 ОТ)..

    «Он положил кольцо в карман и ушел с тремя агентами КГБ». Как Путина обвинили в краже чемпионского перстня НФЛ

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