Джош Аллен подписал контракт с «Джексонвиллом» на $150 млн

Лайнбекер Джош Аллен продлил контракт с «Джексонвилл Джегуарс» на 5 лет и $150 млн. Гарантированная сумма — $88 млн.

В начале межсезонья «Джегуарс» применили к защитнику франчайз-тег, по которому он должен был заработать в сезоне–2024 $24 млн.

В прошлом году Аллен во второй раз за пятилетнюю карьеру попал в Матч звезд, оформив в регулярном сезоне 17.5 сэка, 66 захватов, 2 спровоцированных фамбла и перехват.

Ранее «Джегуарс» потеряли ресивера Кэлвина Ридли, перешедшего к их соперникам по дивизиону «Теннесси Тайтенс» на правах свободного агента.