Маилата по новому контракту с «Иглс» получит $66 млн. Австралиец не играл в американский футбол до 21 года

Левый тэкл «Филадельфия Иглс» Джордан Маилата продлил контракт с клубом на 3 года и $66 млн.

Это уже второе продление контракта в профессиональной карьере футболиста, выбранного в 7-м раунде драфта–2018.

Маилата попал в НФЛ по Международной программе развития игроков. Австралиец до 21 года играл только в регби и не имел опыта игры в американский футбол.

Из-за травмы спины Маилата не играл первые два сезона и дебютировал только в 2020 году. С 2021 года он стал игроком стартового состава «Иглс».

Средняя зарплата австралийца теперь $22 млн в год. По этому показателю среди левых тэклов он уступает только Лэреми Тансилу, Эндрю Томасу и Тренту Уильямсу.

Ранее центр «Филадельфии» Джейсон Келси объявил о завершении карьеры.