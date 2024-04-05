Маилата по новому контракту с «Иглс» получит $66 млн. Австралиец не играл в американский футбол до 21 года

Теги НФЛ Филадельфия Джордан Майлата Американский футбол

Левый тэкл «Филадельфия Иглс» Джордан Маилата продлил контракт с клубом на 3 года и $66 млн.

Это уже второе продление контракта в профессиональной карьере футболиста, выбранного в 7-м раунде драфта–2018.

Маилата попал в НФЛ по Международной программе развития игроков. Австралиец до 21 года играл только в регби и не имел опыта игры в американский футбол.

Из-за травмы спины Маилата не играл первые два сезона и дебютировал только в 2020 году. С 2021 года он стал игроком стартового состава «Иглс».

Средняя зарплата австралийца теперь $22 млн в год. По этому показателю среди левых тэклов он уступает только Лэреми Тансилу, Эндрю Томасу и Тренту Уильямсу.

Ранее центр «Филадельфии» Джейсон Келси объявил о завершении карьеры.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий