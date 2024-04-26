В первом раунде драфта НФЛ было выбрано 6 квотербеков. Это повторение рекорда 1983 года

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В Детройте завершилась церемония первого раунда драфта НФЛ.

Клубы НФЛ установили сразу несколько рекордов. Впервые в истории церемонии в первом раунде было выбрано 23 игрока нападения.

Сразу 6 квотербеков были выбраны за первые 12 драфт-пиков. Последний раз такое количество квотербеков уходило в первом раунде в 1983 году.

Все выборы первого раунда:

  1. «Чикаго»: QB Кейлеб Уильямс («Южная Калифорния»)
  2. «Вашингтон»: QB Джейден Дэниелс («Луизиана Стейт»)
  3. «Нью-Ингленд»: QB Дрейк Мэй («Северная Каролина»)
  4. «Аризона»: WR Марвин Харрисон («Огайо Стейт»)
  5. «ЛА Чарджерс»: OT Джо Олт («Нотр-Дам»)
  6. «НЙ Джайентс»: WR Малик Нейберс («Луизиана Стейт»)
  7. «Теннесси»: OT Джей Си Лейтэм («Алабама»)
  8. «Атланта»: QB Майкл Пеникс («Вашингтон»)
  9. «Чикаго»: WR Роум Одунзе («Вашингтон»)
  10. «Миннесота»: QB Джей Джей Маккарти («Мичиган»)
  11. «НЙ Джетс»: OT Олу Фашану («Пенн Стейт»)
  12. «Денвер»: QB Бо Никс («Орегон»)
  13. «Лас-Вегас»: TE Брок Бауэрс («Джорджия»)
  14. «Нью-Орлеан»: OT Талиса Фуанга («Орегон Стейт»)
  15. «Индианаполис»: EDGE Лаиату Лату (УКЛА)
  16. «Сиэтл»: DT Байрон Мерфи («Техас»)
  17. «Миннесота»: EDGE Даллас Тернер («Алабама»)
  18. «Цинциннати»: OT Амэриус Мимс («Джорджия»)
  19. «ЛА Рэмс»: EDGE Джаред Верс («Флорида Стейт»)
  20. «Питтсбург»: OG Трой Фатану («Вашингтон»)
  21. «Майами»: EDGE Чоп Робинсон («Пенн Стейт»)
  22. «Филадельфия»: CB Куиньон Митчелл («Толедо»)
  23. «Джексонвилл»: WR Брайан Томас («Луизиана Стейт»)
  24. «Детройт»: CB Террион Арнолд («Алабама»)
  25. «Грин-Бэй»: OT Джордан Морган («Аризона»)
  26. «Тампа-Бэй»: C Грэм Бартон («Дьюк»)
  27. «Аризона»: EDGE Дэриус Робинсон («Миссури»)
  28. «Канзас-Сити»: WR Зейвьер Уорти («Техас»)
  29. «Даллас»: OT Тайлер Гайтон («Оклахома»)
  30. «Балтимор»: CB Нейт Уиггинс («Клемсон»)
  31. «Сан-Франциско»: WR Рики Перселл («Флорида»)
  32. «Каролина»: WR Зейвьер Легетт («Южная Каролина»)

Церемония драфта продолжится сегодня ночью. В 2:00 по московскому времени начнется второй раунд.

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