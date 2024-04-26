В первом раунде драфта НФЛ было выбрано 6 квотербеков. Это повторение рекорда 1983 года

В Детройте завершилась церемония первого раунда драфта НФЛ.

Клубы НФЛ установили сразу несколько рекордов. Впервые в истории церемонии в первом раунде было выбрано 23 игрока нападения.

Сразу 6 квотербеков были выбраны за первые 12 драфт-пиков. Последний раз такое количество квотербеков уходило в первом раунде в 1983 году.

Все выборы первого раунда:

«Чикаго»: QB Кейлеб Уильямс («Южная Калифорния») «Вашингтон»: QB Джейден Дэниелс («Луизиана Стейт») «Нью-Ингленд»: QB Дрейк Мэй («Северная Каролина») «Аризона»: WR Марвин Харрисон («Огайо Стейт») «ЛА Чарджерс»: OT Джо Олт («Нотр-Дам») «НЙ Джайентс»: WR Малик Нейберс («Луизиана Стейт») «Теннесси»: OT Джей Си Лейтэм («Алабама») «Атланта»: QB Майкл Пеникс («Вашингтон») «Чикаго»: WR Роум Одунзе («Вашингтон») «Миннесота»: QB Джей Джей Маккарти («Мичиган») «НЙ Джетс»: OT Олу Фашану («Пенн Стейт») «Денвер»: QB Бо Никс («Орегон») «Лас-Вегас»: TE Брок Бауэрс («Джорджия») «Нью-Орлеан»: OT Талиса Фуанга («Орегон Стейт») «Индианаполис»: EDGE Лаиату Лату (УКЛА) «Сиэтл»: DT Байрон Мерфи («Техас») «Миннесота»: EDGE Даллас Тернер («Алабама») «Цинциннати»: OT Амэриус Мимс («Джорджия») «ЛА Рэмс»: EDGE Джаред Верс («Флорида Стейт») «Питтсбург»: OG Трой Фатану («Вашингтон») «Майами»: EDGE Чоп Робинсон («Пенн Стейт») «Филадельфия»: CB Куиньон Митчелл («Толедо») «Джексонвилл»: WR Брайан Томас («Луизиана Стейт») «Детройт»: CB Террион Арнолд («Алабама») «Грин-Бэй»: OT Джордан Морган («Аризона») «Тампа-Бэй»: C Грэм Бартон («Дьюк») «Аризона»: EDGE Дэриус Робинсон («Миссури») «Канзас-Сити»: WR Зейвьер Уорти («Техас») «Даллас»: OT Тайлер Гайтон («Оклахома») «Балтимор»: CB Нейт Уиггинс («Клемсон») «Сан-Франциско»: WR Рики Перселл («Флорида») «Каролина»: WR Зейвьер Легетт («Южная Каролина»)

Церемония драфта продолжится сегодня ночью. В 2:00 по московскому времени начнется второй раунд.