В первом раунде драфта НФЛ было выбрано 6 квотербеков. Это повторение рекорда 1983 года
В Детройте завершилась церемония первого раунда драфта НФЛ.
Клубы НФЛ установили сразу несколько рекордов. Впервые в истории церемонии в первом раунде было выбрано 23 игрока нападения.
Сразу 6 квотербеков были выбраны за первые 12 драфт-пиков. Последний раз такое количество квотербеков уходило в первом раунде в 1983 году.
Все выборы первого раунда:
- «Чикаго»: QB Кейлеб Уильямс («Южная Калифорния»)
- «Вашингтон»: QB Джейден Дэниелс («Луизиана Стейт»)
- «Нью-Ингленд»: QB Дрейк Мэй («Северная Каролина»)
- «Аризона»: WR Марвин Харрисон («Огайо Стейт»)
- «ЛА Чарджерс»: OT Джо Олт («Нотр-Дам»)
- «НЙ Джайентс»: WR Малик Нейберс («Луизиана Стейт»)
- «Теннесси»: OT Джей Си Лейтэм («Алабама»)
- «Атланта»: QB Майкл Пеникс («Вашингтон»)
- «Чикаго»: WR Роум Одунзе («Вашингтон»)
- «Миннесота»: QB Джей Джей Маккарти («Мичиган»)
- «НЙ Джетс»: OT Олу Фашану («Пенн Стейт»)
- «Денвер»: QB Бо Никс («Орегон»)
- «Лас-Вегас»: TE Брок Бауэрс («Джорджия»)
- «Нью-Орлеан»: OT Талиса Фуанга («Орегон Стейт»)
- «Индианаполис»: EDGE Лаиату Лату (УКЛА)
- «Сиэтл»: DT Байрон Мерфи («Техас»)
- «Миннесота»: EDGE Даллас Тернер («Алабама»)
- «Цинциннати»: OT Амэриус Мимс («Джорджия»)
- «ЛА Рэмс»: EDGE Джаред Верс («Флорида Стейт»)
- «Питтсбург»: OG Трой Фатану («Вашингтон»)
- «Майами»: EDGE Чоп Робинсон («Пенн Стейт»)
- «Филадельфия»: CB Куиньон Митчелл («Толедо»)
- «Джексонвилл»: WR Брайан Томас («Луизиана Стейт»)
- «Детройт»: CB Террион Арнолд («Алабама»)
- «Грин-Бэй»: OT Джордан Морган («Аризона»)
- «Тампа-Бэй»: C Грэм Бартон («Дьюк»)
- «Аризона»: EDGE Дэриус Робинсон («Миссури»)
- «Канзас-Сити»: WR Зейвьер Уорти («Техас»)
- «Даллас»: OT Тайлер Гайтон («Оклахома»)
- «Балтимор»: CB Нейт Уиггинс («Клемсон»)
- «Сан-Франциско»: WR Рики Перселл («Флорида»)
- «Каролина»: WR Зейвьер Легетт («Южная Каролина»)
Церемония драфта продолжится сегодня ночью. В 2:00 по московскому времени начнется второй раунд.