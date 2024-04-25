Трей Хендриксон запросил обмен из «Бенгалс» в другой клуб

Теги НФЛ Цинциннати Трей Хендриксон Американский футбол

Ди-энд «Цинциннати Бенгалс» Трей Хендриксон потребовал обмен в другую команду.

У Хендриксона остается два года по действующему контракту, он может заработать $14.8 млн в сезоне–2024 и $15.8 млн в сезоне–2015. Однако ни одна из этих сумм не является гарантированной.

Хендриксон хочет получить долгосрочное соглашение либо от «Цинциннати», либо от другого клуба после обмена.

«Бенгалс» сообщили о том, что обмен защитника не входит в их планы.

Хендриксон присоединился к «Бенгалс» в 2021 году, проведя первые 4 года карьеры в «Нью-Орлеан Сейнтс». В предыдущих трех сезонах 29-летний игрок попадал в Матч звезд, а в прошлом году установил личный рекорд по сэкам — 17.5.

В марте обмен в другую команду запросил ресивер «Цинциннати» Ти Хиггинс.

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