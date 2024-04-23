Брэди о класико: «Реал» – потрясающая команда. Понравилось, как они праздновали победу над «Барсой», какая у них атмосфера в раздевалке»
Том Брэди поделился эмоциями от матча между «Реалом» и «Барселоной».
Брэди присутствовал на стадионе «Сантьяго Бернабеу» на матче Ла Лиги между «Реалом» и «Барселоной» (3:2).
– Это было очень здорово, удивительно. Я давно не смотрел футбольный матч, и он был действительно хорош. Невероятный стадион, мне он очень понравился.
– Когда вы оказались в раздевалке, была ли у вас какая-то особенная встреча с кем-либо из игроков?
– Да, я увиделся с Лукой Модричем, Тони Кроосом, Джудом Беллингемом, Винисиусом, Антонио Рюдигером.
Они потрясающая команда, и мне понравилось, как они праздновали победу, какая у них атмосфера в раздевалке, – сказал бывший квотербек и 7-кратный чемпион НФЛ Том Брэди.