Брэди о класико: «Реал» – потрясающая команда. Понравилось, как они праздновали победу над «Барсой», какая у них атмосфера в раздевалке»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Лука Модрич Тони Кроос Том Брэди Антонио Рюдигер Винисиус Жуниор Джуд Беллингем Футбол

Том Брэди поделился эмоциями от матча между «Реалом» и «Барселоной».

Брэди присутствовал на стадионе «Сантьяго Бернабеу» на матче Ла Лиги между «Реалом» и «Барселоной» (3:2).

– Это было очень здорово, удивительно. Я давно не смотрел футбольный матч, и он был действительно хорош. Невероятный стадион, мне он очень понравился.

– Когда вы оказались в раздевалке, была ли у вас какая-то особенная встреча с кем-либо из игроков?

– Да, я увиделся с Лукой Модричем, Тони Кроосом, Джудом Беллингемом, Винисиусом, Антонио Рюдигером.

Они потрясающая команда, и мне понравилось, как они праздновали победу, какая у них атмосфера в раздевалке, – сказал бывший квотербек и 7-кратный чемпион НФЛ Том Брэди.

11 комментариев
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Реал суперклуб, желаю им выиграть ЛЧ
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Вот это настоящий футбол, Том)
+12
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+6
Эх, если бы не вонючий менеджмент Барсы, который почти угробил клуб, мы бы наблюдали еще более мощные класико, но барса даже в таком состоянии хороша, ну а могучий реал как всегда велик
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Величайший игрок в истории американского футбола херни не скажет
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Удивился)
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А в какой раздевалке будет плохая атмосфера после принципиальной победы над заклятым соперником.
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Том хотя бы знает что это Больше чем клуб? Они даже на футболке рекламу не продавали! У них ещё ДНК! Что там ещё? Фаны дополните пожалуйста
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Ответ Глиномес
Эх, если бы не вонючий менеджмент Барсы, который почти угробил клуб, мы бы наблюдали еще более мощные класико, но барса даже в таком состоянии хороша, ну а могучий реал как всегда велик
Классный ник, в честь Леонеля?
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Ответ Перстень Уэстбрука
Том хотя бы знает что это Больше чем клуб? Они даже на футболке рекламу не продавали! У них ещё ДНК! Что там ещё? Фаны дополните пожалуйста
У них доминация, а у Реала все победы исключительно на отскоках и помощи судей)
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