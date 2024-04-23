Брэди о класико: «Реал» – потрясающая команда. Понравилось, как они праздновали победу над «Барсой», какая у них атмосфера в раздевалке»

Том Брэди поделился эмоциями от матча между «Реалом» и «Барселоной».

Брэди присутствовал на стадионе «Сантьяго Бернабеу» на матче между « » и «Барселоной» (3:2).

– Это было очень здорово, удивительно. Я давно не смотрел футбольный матч, и он был действительно хорош. Невероятный стадион, мне он очень понравился.

– Когда вы оказались в раздевалке, была ли у вас какая-то особенная встреча с кем-либо из игроков?

– Да, я увиделся с , , Джудом Беллингемом, , Антонио Рюдигером.

Они потрясающая команда, и мне понравилось, как они праздновали победу, какая у них атмосфера в раздевалке, – сказал бывший квотербек и 7-кратный чемпион НФЛ Том Брэди.