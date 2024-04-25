Линейный нападения «Сейнтс» неожиданно завершил карьеру накануне церемонии драфта

Тэкл нападения «Нью-Орлеан Сейнтс» Джеймс Херст объявил о завершении 10-летней профессиональной карьеры.

В 2014 году Херст подписал контракт с «Балтимор Рейвенс» в качестве незадрафтованного агента. После драфта 2020 года он перешел в «Сейнтс», где за 4 сезона провел 51 матч в стартовом составе на позициях тэкла и гарда.

Уход Херста осложняет кадровую ситуацию клуба в линии нападения. Левый тэкл Тревор Пеннинг потерял место в стартовом составе по ходу прошлого сезона, правый тэкл Райан Рэмчик из-за травмы колена может пропустить значительную часть сезона–2024, а левый тэкл/гард Андрус Пит покинул команду в межсезонье.

В первом раунде драфта НФЛ «Сейнтс» будут выбирать под 14-м общим номером.

Церемония драфта начнется сегодня ночью в 3:00 по московскому времени.