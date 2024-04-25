Реджи Бушу спустя 14 лет вернули завоеванный им приз Хайсмана

Бывшему раннинбеку университета Южной Калифорнии Реджи Бушу вернут статус обладателя приза Хайсмана, главной индивидуальной награды в студенческом американском футболе.

Буш завоевал награду по итогам сезона–2005, однако награда была изъята в 2010 году по завершении расследования о подарках, полученных семьей футболиста на общую сумму в $292 тысячи.

Правила НСАА на тот момент запрещали футболистам-студентам получать какое-либо вознаграждение за участие в студенческих соревнованиях.

Университет Южной Калифорнии был лишен всех побед в сезоне–2005 и отстранен от участия в боулах в 2010 и 2011 годах, а также лишился 30 спортивных стипендий на трехлетний период.

В 2021 году НСАА разрешила футболистам-студентам зарабатывать на своем имени и имидже. После этого Буш через своих адвокатов запустил процесс о возвращении индивидуальной награды.

В сезоне–2005 Реджи Буш набрал 1,740 выносных ярдов и 16 тачдаунов за 13 матчей.

«Нью-Орлеан Сейнтс» выбрали Буша под вторым номером на драфте НФЛ–2006. В составе команды раннинбек выиграл Супербоул и попал в первую символическую сборную на позиции возвращающего панты.

Помимо «Сейнтс» в НФЛ Буш выступал за «Майами», «Детройт», «Сан-Франциско» и «Баффало». После сезона–2016 он завершил карьеру.