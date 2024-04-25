Реджи Бушу спустя 14 лет вернули завоеванный им приз Хайсмана

Теги Реджи Буш НСАА университет Южной Калифорнии Американский футбол

Бывшему раннинбеку университета Южной Калифорнии Реджи Бушу вернут статус обладателя приза Хайсмана, главной индивидуальной награды в студенческом американском футболе.

Буш завоевал награду по итогам сезона–2005, однако награда была изъята в 2010 году по завершении расследования о подарках, полученных семьей футболиста на общую сумму в $292 тысячи.

Правила НСАА на тот момент запрещали футболистам-студентам получать какое-либо вознаграждение за участие в студенческих соревнованиях.

Университет Южной Калифорнии был лишен всех побед в сезоне–2005 и отстранен от участия в боулах в 2010 и 2011 годах, а также лишился 30 спортивных стипендий на трехлетний период.

В 2021 году НСАА разрешила футболистам-студентам зарабатывать на своем имени и имидже. После этого Буш через своих адвокатов запустил процесс о возвращении индивидуальной награды.

В сезоне–2005 Реджи Буш набрал 1,740 выносных ярдов и 16 тачдаунов за 13 матчей.

«Нью-Орлеан Сейнтс» выбрали Буша под вторым номером на драфте НФЛ–2006. В составе команды раннинбек выиграл Супербоул и попал в первую символическую сборную на позиции возвращающего панты.

Помимо «Сейнтс» в НФЛ Буш выступал за «Майами», «Детройт», «Сан-Франциско» и «Баффало». После сезона–2016 он завершил карьеру.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий