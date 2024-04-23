MVP сезона–2016 Мэтт Райан завершил карьеру

Квотербек Мэтт Райан официально объявил о завершении карьеры, подписав символический однодневный контракт с «Атланта Фэлконс».

Райан после выбора под третьим номером на драфте–2008 на протяжении 14 лет был стартовым квотербеком «Атланты».

В составе «Фэлконс» Райан был признан самым ценным игроком сезона в 2016 году. Также он выигрывал награду лучшему новичку в нападении (2008) и лучшему игроку в нападении (2016). Четыре раза он попадал в Матч звезд.

Шесть раз Райан вместе с командой выходил в плей-офф, а в сезоне–2016 дошел до Супербоула, где уступил «Нью-Ингленд Пэтриотс» в овертайме. «Атланта» вела в счете 28:3 в третьей четверти.

В 2022 году Райан перешел в «Индианаполис Колтс» и отыграл в стартовом составе 12 матчей.

С прошлого года бывший квотербек работает на телевидении.

Райан занимает седьмое место в истории по пасовым ярдам за карьеру (62,792) и девятое по пасовым тачдаунам (381).