«Денвер» может обменять несколько игроков ради подъема вверх на драфте

«Денвер Бронкос» в попытке выбрать на драфте НФЛ перспективного квотербека могут расстаться с несколькими футболистами. Об этом сообщает The Washington Post.

У «Бронкос» в активе 8 драфт-пиков, но только 12-я позиция в первом раунде и ни одного выбора во втором раунде. Этого может не хватить для того, чтобы выбрать одного из четырех наиболее разрекламированных квотербеков: Кейлеба Уильямса, Дрейка Мэя, Джейдена Дэниелса или Джей Джея Маккарти.

Большинство прогнозистов отправляют в «Денвер» квотербеков Бо Никса или Майкла Пеникса. Если верить прессе, главный тренер «Бронкос» Шон Пейтон может попытаться поднять свою команду на драфте, обменяв несколько известных игроков, включая корнербека Патрика Сертена и ресивера Кортленда Саттона.

Саттон не приехал в расположение клуба к открытию программы межсезонных добровольных тренировок из-за разногласий по новому контракту. Сертен, по сведениям СМИ, был близок к обмену по ходу прошлого сезона.

Драфт НФЛ пройдет 26–27 апреля в Детройте.