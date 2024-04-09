Тренер «Пэтриотс» Джерод Мэйо: «Перестройка — это процесс. Она не упирается в одного только квотербека»

Теги Нью-Ингленд НФЛ драфт НФЛ Джерод Мэйо Американский футбол

Главный тренер «Нью-Ингленд Пэтриотс» Джерод Мэйо рассказал о перестройке команды и потенциальном выборе квотербека под третьим номером на предстоящем драфте.

«На прошлой неделе в магазине ко мне подошел болельщик и сказал, что ждет хороших результатов в следующем сезоне, ведь у «Хьюстона» все получилось. Но вспомните, что [генменеджер Ник] Казерио два года выстраивал команду прежде, чем для [квотербека] Си Джея Страуда были созданы комфортные условия.

Перестройка — это процесс. Она не упирается в одного только квотербека. Конечно, очень хочется получить стартового квотербека и выстраивать команду вокруг него, но не всегда желаемое становится реальностью», — сказал Мэйо.

«Хьюстон Тексанс» наняли Ника Казерио генеральным менеджером в 2021 году. До этого специалист 20 лет проработал в «Пэтриотс». В прошлом сезоне, дебютном для квотербека Си Джея Страуда, «Хьюстон» вышел в плей-офф.

«Слушайте, даже если мы возьмем квотербека, он может быть не готов играть сразу. Поэтому у нас есть Джакоби [Бриссетт]. Джакоби хорош. Он может не только играть в футбол, но и учить других, он хорошо знаком с [координатором нападения Алексом] Ван Пелтом и способен исполнять роль учителя. Вот так мы на это смотрим», — добавил Мэйо.

Большинство прогнозистов отправляют в «Нью-Ингленд» либо квотербека Джейдена Дэниелса, либо квотербека Дрейка Мэя.

Драфт НФЛ пройдет 26–27 апреля.

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