«Джетс» обменяли квотербека Зака Уилсона в «Денвер»

Квотербек Зак Уилсон был обменян из «Нью-Йорк Джетс» в «Денвер Бронкос» за право выбора в шестом раунде драфта–2024 (203-й номер). Также «Бронкос» получили право выбора в седьмом раунде (256-й номер).

Зак Уилсон был выбран «Джетс» под вторым общим номером на драфте–2021. После двух неудачных сезонов он был переведен на роль дублера, но из-за травмы Аарона Роджерса провел в стартовом составе и третий сезон.

За три года Уилсон отыграл в стартовом составе 33 матча и выиграл 12 из них, бросив 23 тачдауна при 25 перехватах.

Уилсон стал четвертым квотербеком из первого раунда драфта–2021, сменившим команду до окончания контракта новичка. Ранее были обменяны Трей Лэнс (из «Сан-Франциско» в «Даллас»), Мак Джонс (из «Нью-Ингленда» в «Джексонвилл») и Джастин Филдс (из «Чикаго» в «Питтсбург»).

В «Денвере» его конкурентами будут Джарретт Стидхэм и Бен Динуччи. Возможно, клуб выберет еще одного разыгрывающего на драфте.

Драфт НФЛ пройдет 26–27 апреля в Детройте.