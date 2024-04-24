Амон-Ра Сент-Браун получил от «Детройта» 4-летний контракт на $120 млн

«Детройт Лайонс» продлили контракт с ресивером Амон-Ра Сент-Брауном на 4 года и $120 млн.

Гарантированная часть суммы составляет $77 млн. Это самая высокая гарантированная сумма среди всех ресиверов. Предыдущим обладателем рекорда был принимающий «Лос-Анджелес Рэмс» Купер Капп ($75 млн).

Сент-Браун был выбран в 4-м раунде драфта–2021 и в последний год по контракту новичка должен был заработать $3.4 млн.

За первые три сезона в НФЛ Сент-Браун набрал 3,588 ярдов на приеме, 21 тачдаун на приеме, дважды попал в Матч звезд и один раз в первую символическую сборную.

По новому контракту ресивер будет зарабатывать по $30 млн в год, сравнившись по этому показателю с Тайриком Хиллом из «Майами Долфинс».

В прошлом сезоне «Лайонс» выиграли дивизион впервые с 1993 года.