Амон-Ра Сент-Браун получил от «Детройта» 4-летний контракт на $120 млн

Теги НФЛ Детройт контракты Амон-Ра Сент-Браун Американский футбол

«Детройт Лайонс» продлили контракт с ресивером Амон-Ра Сент-Брауном на 4 года и $120 млн.

Гарантированная часть суммы составляет $77 млн. Это самая высокая гарантированная сумма среди всех ресиверов. Предыдущим обладателем рекорда был принимающий «Лос-Анджелес Рэмс» Купер Капп ($75 млн).

Сент-Браун был выбран в 4-м раунде драфта–2021 и в последний год по контракту новичка должен был заработать $3.4 млн.

За первые три сезона в НФЛ Сент-Браун набрал 3,588 ярдов на приеме, 21 тачдаун на приеме, дважды попал в Матч звезд и один раз в первую символическую сборную.

По новому контракту ресивер будет зарабатывать по $30 млн в год, сравнившись по этому показателю с Тайриком Хиллом из «Майами Долфинс».

В прошлом сезоне «Лайонс» выиграли дивизион впервые с 1993 года.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий