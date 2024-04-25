«Детройт» подписал контракт на $112 млн с Пенеем Сюэллом

Линейный нападения «Детройт Лайонс» Пеней Сюэлл продлил контракт с клубом на 4 года и $112 млн.

Гарантированная часть суммы — $85 млн. Сюэлл стал самым высокооплачиваемым линейным нападения в НФЛ.

Сюэлл был выбран под седьмым номером на драфте 2021 года и с тех пор пропустил только один матч. В последние два сезона он избирался в Матч звезд, а по итогам сезона–2023 попал в первую символическую сборную.

В 2022 году Сюэлл записал в актив прием мяча на 9 ярдов и заработанную первую попытку.

За несколько часов до объявления о сделке с Сюэллом «Лайонс» продлили контракт с ресивером Амон-Ра Сент-Брауном.