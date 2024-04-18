Раннинбек Джей Кей Доббинс подписал однолетний контракт с «Чарджерс»

Теги НФЛ Балтимор Лос-Анджелес Чарджерс Джей Кей Доббинс Американский футбол

Бывший раннинбек «Балтимор Рейвенс» Джей Кей Доббинс переходит в «Лос-Анджелес Чарджерс».

В новой команде Доббинс воссоединится с координатором нападения Грегом Романом, а также экс-одноклубником Гасом Эдвардсом. Оба ранее работали в «Рейвенс».

Доббинс порвал ахилл в матче первого тура прошлого сезона.

Самым успешным в его карьере стал дебютный сезон в 2020 году. Под руководством Романа Доббинс набрал 805 ярдов и 9 тачдаунов.

В это межсезонье «Чарджерс» возглавил Джим Харбо, младший брат Джона Харбо, главного тренера «Рейвенс».

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