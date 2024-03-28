Календарь матчей United Football League (ЮФЛ) сезона-2024
С 30 марта по 16 июня пройдут матчи лиги по американскому футболу UFL.
United Football League (ЮФЛ) – новая лига, сформированная из лиг XFL и USFL.
ЮФЛ
Сезон-2024
Расписание матчей
1 неделя
- 30 марта. Арлингтон – Бирмингем – 20:00
- 30 марта. Мичиган – Сент-Луис – 23:00
- 31 марта. Сан-Антонио – Вашингтон – 19:00
- 31 марта. Хьюстон – Мемфис – 22:00
2 неделя
- 6 апреля. Мемфис – Сан-Антонио – 19:00
- 7 апреля. Сент-Луис – Арлингтон – 3:00
- 7 апреля. Мичиган – Бирмингем – 19:00
- 7 апреля. Вашингтон – Хьюстон – 23:00
3 неделя
- 13 апреля. Арлингтон – Вашингтон – 20:00
- 14 апреля. Бирмингем – Мемфис – 2:00
- 14 апреля. Мичиган – Хьюстон – 19:00
- 14 апреля. Сан-Антонио – Сент-Луис – 22:00
4 неделя
- 20 апреля. Сент-Луис – Мемфис – 19:30
- 21 апреля. Бирмингем – Вашингтон – 2:00
- 21 апреля. Сан-Антонио – Мичиган – 2:00
- 21 апреля. Хьюстон – Арлингтон – 21:00
5 неделя
- 28 апреля. Арлингтон – Сан-Антонио – 2:00
- 28 апреля. Хьюстон – Бирмингем – 2:00
- 28 апреля. Вашингтон – Сент-Луис – 19:00
- 28 апреля. Мемфис – Мичиган – 22:00
6 неделя
- 4 мая. Мемфис – Бирмингем – 19:00
- 4 мая. Сент-Луис – Хьюстон – 22:00
- 5 мая. Мичиган – Арлингтон – 20:00
- 5 мая. Вашингтон – Сан-Антонио – 23:00
7 неделя
- 11 мая. Арлингтон – Мемфис – 20:00
- 11 мая. Бирмингем – Сент-Луис – 23:00
- 12 мая. Вашингтон – Мичиган – 19:00
- 12 мая. Хьюстон – Сан-Антонио – 22:00
8 неделя
- 18 мая. Мичиган – Мемфис – 23:00
- 19 мая. Бирмингем – Хьюстон – 3:00
- 19 мая. Сент-Луис – Вашингтон – 19:00
- 19 мая. Сан-Антонио – Арлингтон – 23:00
9 неделя
- 25 мая. Арлингтон – Сент-Луис – 19:00
- 25 мая. Сан-Антонио – Бирмингем – 22:00
- 26 мая. Мемфис – Вашингтон – 21:30
- 26 мая. Хьюстон – Мичиган – 21:30
10 неделя
- 1 июня. Бирмингем – Мичиган – 19:00
- 1 июня. Сент-Луис – Сан-Антонио – 23:00
- 2 июня. Вашингтон – Арлингтон – 19:00
- 3 июня. Мемфис – Хьюстон – 2:00
Матчи плей-офф пройдут 8, 9 и 16 июня.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Первыми в парах указаны команды, играющие дома.
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