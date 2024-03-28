Календарь матчей United Football League (ЮФЛ) сезона-2024

С 30 марта по 16 июня пройдут матчи лиги по американскому футболу UFL.

United Football League (ЮФЛ) – новая лига, сформированная из лиг XFL и USFL.

ЮФЛ

Сезон-2024

Расписание матчей

1 неделя

30 марта. Арлингтон – Бирмингем – 20:00

30 марта. Мичиган – Сент-Луис – 23:00

31 марта. Сан-Антонио – Вашингтон – 19:00

31 марта. Хьюстон – Мемфис – 22:00

2 неделя

6 апреля. Мемфис – Сан-Антонио – 19:00

7 апреля. Сент-Луис – Арлингтон – 3:00

7 апреля. Мичиган – Бирмингем – 19:00

7 апреля. Вашингтон – Хьюстон – 23:00

3 неделя

13 апреля. Арлингтон – Вашингтон – 20:00

14 апреля. Бирмингем – Мемфис – 2:00

14 апреля. Мичиган – Хьюстон – 19:00

14 апреля. Сан-Антонио – Сент-Луис – 22:00

4 неделя

20 апреля. Сент-Луис – Мемфис – 19:30

21 апреля. Бирмингем – Вашингтон – 2:00

21 апреля. Сан-Антонио – Мичиган – 2:00

21 апреля. Хьюстон – Арлингтон – 21:00

5 неделя

28 апреля. Арлингтон – Сан-Антонио – 2:00

28 апреля. Хьюстон – Бирмингем – 2:00

28 апреля. Вашингтон – Сент-Луис – 19:00

28 апреля. Мемфис – Мичиган – 22:00

6 неделя

4 мая. Мемфис – Бирмингем – 19:00

4 мая. Сент-Луис – Хьюстон – 22:00

5 мая. Мичиган – Арлингтон – 20:00

5 мая. Вашингтон – Сан-Антонио – 23:00

7 неделя

11 мая. Арлингтон – Мемфис – 20:00

11 мая. Бирмингем – Сент-Луис – 23:00

12 мая. Вашингтон – Мичиган – 19:00

12 мая. Хьюстон – Сан-Антонио – 22:00

8 неделя

18 мая. Мичиган – Мемфис – 23:00

19 мая. Бирмингем – Хьюстон – 3:00

19 мая. Сент-Луис – Вашингтон – 19:00

19 мая. Сан-Антонио – Арлингтон – 23:00

9 неделя

25 мая. Арлингтон – Сент-Луис – 19:00

25 мая. Сан-Антонио – Бирмингем – 22:00

26 мая. Мемфис – Вашингтон – 21:30

26 мая. Хьюстон – Мичиган – 21:30

10 неделя

1 июня. Бирмингем – Мичиган – 19:00

1 июня. Сент-Луис – Сан-Антонио – 23:00

2 июня. Вашингтон – Арлингтон – 19:00

3 июня. Мемфис – Хьюстон – 2:00

Матчи плей-офф пройдут 8, 9 и 16 июня.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Первыми в парах указаны команды, играющие дома.

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