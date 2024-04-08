Выходящего на драфт НФЛ защитника арестовали за вождение в нетрезвом виде

Бывший линейный защиты из университета Техаса Тивондре Суэт был арестован в воскресенье за вождение в нетрезвом виде полицией города Остин.

Суэту грозит штраф до $2 тысяч и 180 дней тюремного заключения.

В прошлом сезоне Суэт помог «Техас Лонгхорнс» выйти в студенческий плей-офф. Он сделал 2 сэка, 8 захватов с потерей ярдов, сбил 4 передачи и совершил суммарно 45 захватов.

Также Суэт был признан лучшим защитником конференции «Большая дюжина» (Big 12) и получил приз Аутленд как лучший внутренний линейный защиты в стране.

В большинстве мок-драфтов Суэту прогнозировали выбор во втором раунде драфта. Эксперт ESPN Мел Кайпер поставил его на 3-е место среди линейных защиты в выпуске 2024 года.

Драфт НФЛ пройдет 26–27 апреля.