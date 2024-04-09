Футболисты 4 клубов НФЛ приступили к программе межсезонных тренировок

В клубах НФЛ «Каролина Пэнтерс», «Нью-Ингленд Пэтриотс», «Сиэтл Сихокс» и «Теннесси Тайтенс» стартовала программа добровольных межсезонных тренировок.

Первые две недели футболисты приходят на командные собрания, работают в зале и занимаются реабилитацией. Контактные тренировки запрещены.

На прошлой неделе к тренировкам приступили футболисты «Атланта Фэлконс», «Лос-Анджелес Чарджерс» и «Вашингтон Коммандерс».

Все эти команды в межсезонье возглавили новые тренеры. Остальные клубы НФЛ начнут программу тренировок 15 апреля.