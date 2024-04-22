Брэди, Джокович, Надаль, Алькарас и актер Энди Гарсия посетили класико. Брэди в раздевалке поздравил «Реал» с победой

Звезды спорта и кино посетили матч «Реал» – «Барселона» (3:2) в Ла Лиге.

Теннисисты Новак Джокович, и , игрок в американский футбол , а также актер и кинорежиссер Энди Гарсия следили за ходом игры в почетной ложе «Сантьяго Барнабеу» в компании президента « » .

Надаль эмоционально отпраздновал победный гол Джуда Беллингема на 91-й минуте.

Звезды также пообщались и сфотографировались с футболистами, а после окончания матча Брэди спустился в раздевалку хозяев и поздравил игроков и тренерский штаб « » с победой.

Фото: официальный сайт/твиттер « »