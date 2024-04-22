Брэди, Джокович, Надаль, Алькарас и актер Энди Гарсия посетили класико. Брэди в раздевалке поздравил «Реал» с победой

Теги Реал Мадрид Ла Лига Рафаэль Надаль Новак Джокович светская хроника Флорентино Перес Сантьяго Бернабеу Том Брэди стадионы Класико Карлос Алькарас кино Футбол

Звезды спорта и кино посетили матч «Реал» – «Барселона» (3:2) в Ла Лиге.

Теннисисты Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, игрок в американский футбол Том Брэди, а также актер и кинорежиссер Энди Гарсия следили за ходом игры в почетной ложе «Сантьяго Барнабеу» в компании президента «Реала» Флорентино Переса.

Надаль эмоционально отпраздновал победный гол Джуда Беллингема на 91-й минуте.

Звезды также пообщались и сфотографировались с футболистами, а после окончания матча Брэди спустился в раздевалку хозяев и поздравил игроков и тренерский штаб «Реала» с победой. 

 

Фото: официальный сайт/твиттер «Реала»

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24 комментария
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Где фото Ригоберки с Лапортой ?
+41
-1
+40
Ответ Мысли Стетхема
Где фото Ригоберки с Лапортой ?
У Ригобера фотки только с Климовым
+33
0
+33
Ответ Мысли Стетхема
Где фото Ригоберки с Лапортой ?
Там нет денег даже на учебник по испанскому, какое фото с Лапортой)
+24
0
+24
Ответ Кузя Гитарист
У Ригобера фотки только с Климовым
В душевой
+13
0
+13
Всегда путаю Энди Гарсию с Марк Стронгом
+13
0
+13
Обожаю фильм Сити-Айленд с Энди Гарсия
+7
0
+7
Ответ Кузя Гитарист
У Ригобера фотки только с Климовым
Семейное
+5
0
+5
Брэди весь матч не понимал почему эта фигня в Европе называется футболом))
+5
0
+5
Джокович на стиле.....🤌👍😎
+5
0
+5
Молодняк даже и не знает кто такой Энди Гарсия.
+5
0
+5
Ответ Игорь Новиков
А мне про Модильяни нравится. Да, много придуманного, но очень красиво и трагично.
Модильяни, пожалуй, лучшая его игра.
+3
0
+3
Ответ Сергей Пацаваца
Обожаю фильм Сити-Айленд с Энди Гарсия
А мне про Модильяни нравится. Да, много придуманного, но очень красиво и трагично.
+4
-1
+3
Ответ Mario Enzo
Модильяни, пожалуй, лучшая его игра.
Да, вероятно.
+1
0
+1
бедный президент Реала.. ) как вы меня... уважили
+1
0
+1
Постарел Энди Гарсия..

https://www.youtube.com/watch?v=ihnemOjTSqw
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Ответ TalSer
Брэди весь матч не понимал почему эта фигня в Европе называется футболом))
Брэди наверно удивлялся почему кватербека называют голкипером
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Ответ Mr.BadGuy
Брэди наверно удивлялся почему кватербека называют голкипером
И зачем столько кикеров в команде))
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Ответ Chakili Pervomayskiy
Всегда путаю Энди Гарсию с Марк Стронгом
похожи кстати)
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какие только звёзды на были на этом легендарном стадионе! просто футбольный храм
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Зря Nо1е с Рафиком не сфоткались.
Теннисное классико на футбольном эль-классико было бы очень даже в тему))
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С учетом, что это стоит в теннисной ветке и я увидел фамилии Джокович, Надаль и Алькарас. Сделав странную логическую цепочку я подумал, что вместе с ними была Джэннифер Брэди и не мог понять, почему ее пригласили в раздевалку Реала)
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Император посмотрел отличное зрелище в испанском Колизее))
+7
-7
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