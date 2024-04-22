Брэди, Джокович, Надаль, Алькарас и актер Энди Гарсия посетили класико. Брэди в раздевалке поздравил «Реал» с победой
Звезды спорта и кино посетили матч «Реал» – «Барселона» (3:2) в Ла Лиге.
Теннисисты Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, игрок в американский футбол Том Брэди, а также актер и кинорежиссер Энди Гарсия следили за ходом игры в почетной ложе «Сантьяго Барнабеу» в компании президента «Реала» Флорентино Переса.
Надаль эмоционально отпраздновал победный гол Джуда Беллингема на 91-й минуте.
Звезды также пообщались и сфотографировались с футболистами, а после окончания матча Брэди спустился в раздевалку хозяев и поздравил игроков и тренерский штаб «Реала» с победой.
Фото: официальный сайт/твиттер «Реала»
https://www.youtube.com/watch?v=ihnemOjTSqw
Теннисное классико на футбольном эль-классико было бы очень даже в тему))