Мэр Далласа хотел бы перевезти «Чифс» в свой город. У клуба проблемы с обновлением стадиона в Канзас-Сити

Теги НФЛ Канзас-Сити Даллас Американский футбол

Мэр Далласа Эрик Джонсон заявил, что существует «реальная вероятность» переезда клуба НФЛ «Чифс» из штата Миссури в штат Техас.

Ранее налогоплательщики в Миссури проголосовали против проекта, который предусматривал выделение бюджетных средств на строительство стадиона для бейсбольного клуба «Ройялс» и обновление стадиона «Арроухед», на котором выступают «Чифс».

«У нас глубокая связь и богатая история. Мы можем составить договор, который будет иметь смысл для обеих сторон», — заявил Джонсон.

«Чифс» выступали в Далласе под названием «Тексанс» до 1963 года, когда клуб переехал в Канзас-Сити, проиграв конкуренцию «Каубойс».

«Никогда не говори никогда. [Джерри Джонс] — бизнесмен, он делает деньги. Есть мнение, что бренд «Каубойс» не завязан на город, в котором команда выступает, он стал уже международным», — ответил мэр на вопрос, могут ли в Далласе одновременно существовать два клуба НФЛ.

С 2010 года три клуба НФЛ сменили место обитания — «Рэмс» переехали в Лос-Анджелес из Сент-Луиса в 2016 году, через год к ним присоединились «Чарджерс» из Сан-Диего, а в 2020-м «Рейдерс» переехали из Окленда в Лас-Вегас.

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий