Экс-генменеджер «Миннесоты»: «Вайкингс» переплатят за Джей Джея Маккарти»

Теги НФЛ Миннесота драфт НФЛ Американский футбол

Бывший генеральный менеджер «Миннесота Вайкингс» Рик Спилмен попытался предсказать действия клуба на предстоящем драфте НФЛ.

«Они отдадут оба выбора в первом раунде, а также первый раунд на драфте–2025 и еще несколько драфт-пиков. Думаю, что Джей Джей [Маккарти] будет хорош в профессиональном футболе, но «Миннесота» переплатит в попытке его заполучить. На данный момент у них уже нет другого выбора», — заявил Спилмен.

В межсезонье «Вайкингс» покинул стартовый квотербек Кирк Казинс. После этого клуб обменялся с «Хьюстон Тексанс» и получил дополнительный выбор в первом раунде. Ожидается, что клуб использует выбор «Тексанс» для того, чтобы подняться вверх со своей 11-й позиции и выбрать квотербека.

Джей Джей Маккарти в прошлом году стал чемпионом студенческого футбола в составе «Мичиган Вулверинс». Квотербек реализовал 72.3% передач на 2,991 ярд с 22 тачдаунами при 4 перехватах.

Спилмен занимал пост генменеджера «Вайкингс» с 2012-го по 2021-й, а до этого еще 5 лет работал вице-президентом по кадрам.

Драфт НФЛ пройдет 26–27 апреля.

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