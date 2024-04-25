В контрактах Джамарра Чейза и Майки Парсонса активирована опция пятого года. «Питтсбург» не будет ее использовать в отношении Джастина Филдса

Теги НФЛ Цинциннати Питтсбург Даллас контракты Джамарр Чейз Майка Парсонс Джастин Филдс Американский футбол

«Даллас Каубойс» активировали опцию пятого года по первому контракту у лайнбекера Майки Парсонса.

Если с защитником не будет заранее подписано долгосрочное соглашение, то в сезоне–2025 Парсонс заработает $21.3 млн.

«Цинциннати Бенгалс» также использовали опцию пятого года в контракте ресивера Джамарра Чейза. Чейз должен заработать в сезоне–2025 $21.8 млн.

«Питтсбург Стилерс» не будут использовать опцию в отношении обменянного из «Чикаго Беарс» в это межсезонье квотербека Джастина Филдса. В следующее межсезонье Филдс станет свободным агентом.

Клубы НФЛ получают право продлить контракт новичка еще на один сезон в отношении игроков, выбранных в первом раунде драфта.

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